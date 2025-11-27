A- A+

Sport anuncia empresa ligada a Gusttavo Lima como nova patrocinadora e parceira de ticketing BaladAPP vai estampar sua marca nas costas do uniforme rubro-negro

O Sport anunciou, na tarde desta quinta-feira (27), a plataforma BaladAPP como nova parceira de ticketing e responsável pela gestão de relacionamento com o quadro social. A empresa tem como sócio o cantor sertanejo Gusttavo Lima.

Segundo o Leão, a marca da nova parceira também ficará estampada nas costas do uniforme de jogo rubro-negro, abaixo do número.

“Buscamos parceiros estratégicos para cada segmento no mercado e nesse caso não é diferente. Uma empresa consolidada, que acabou de ser adquirida pela maior ticketeira do mundo e que faz parte do grupo da LiveNation, maior produtora de eventos do mundo, responsável por turnês dos maiores artistas do mundo. O Sport Club do Recife é gigante e parcerias como essa demonstram que o mercado entende isso. As soluções da BaladAPP ajudarão a trazer melhorias substanciais na experiência da nossa torcida” falou Henrique Aguiar, Diretor de Marketing e Negócios do Sport, ao site do clube.

Com a chegada da BaladAPP, o Sport teve que encerrar a parceria com a Imply, antiga prestadora de serviços do mesmo ramo do clube. Através de comunicado, o Rubro-negro informou que procurou a empresa para exercer a preferência de renovação contratual. Entretanto, "as condições apresentadas foram inferiores às da BaladAPP."

Ainda segundo o Leão, "a nova plataforma parceira arcará com os valores da multa contratual decorrente da rescisão unilateral por parte do Clube, no montante de R$ 1.550.000,00, além de R$ 2,7 milhões referentes à antecipação de receita – totalizando valor de R$ 4.2 milhões."

