A- A+

Futebol Sport anuncia empréstimo de Rodrigo Atencio ao Independiente Rivadavia até o fim de 2026 Clube argentino assumirá integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos salários e encargos trabalhistas do atleta

O Sport anunciou o empréstimo oneroso do meia-atacante Rodrigo Atencio ao Independiente Rivadavia, da Argentina, na manhã desta segunda-feira (27). O vínculo do atleta com o novo clube vai até o dia 31 de dezembro de 2026.



A operação foi efetivada mediante compensação financeira no valor de USD 200 mil dólares, aproximadamente R$ 1 milhão de reais, a ser paga de forma parcelada ao Leão.



Durante o período do empréstimo, o Independiente Rivadavia assumirá integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos salários e encargos trabalhistas do atleta.

O contrato também contempla a opção de aquisição definitiva de até 80% dos direitos econômicos do jogador, a ser exercida até o término do empréstimo, mediante nova compensação financeira, podendo chegar ao total de USD 1,9 milhão de dólares, valor que equivale a cerca de R$ 10 milhões.

Em nota, o Sport afirmou que permanece com percentual dos direitos econômicos do atleta e com direito a participação em uma eventual transferência.



Em uma temporada pelo Leão da Ilha, Atencio fez 26 jogos, marcou três gols e contribuiu com uma assistência.

Veja também