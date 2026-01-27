Sport anuncia empréstimo de Rodrigo Atencio ao Independiente Rivadavia até o fim de 2026
Clube argentino assumirá integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos salários e encargos trabalhistas do atleta
O Sport anunciou o empréstimo oneroso do meia-atacante Rodrigo Atencio ao Independiente Rivadavia, da Argentina, na manhã desta segunda-feira (27). O vínculo do atleta com o novo clube vai até o dia 31 de dezembro de 2026.
A operação foi efetivada mediante compensação financeira no valor de USD 200 mil dólares, aproximadamente R$ 1 milhão de reais, a ser paga de forma parcelada ao Leão.
Durante o período do empréstimo, o Independiente Rivadavia assumirá integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos salários e encargos trabalhistas do atleta.
Leia também
• Sport oficializa contratação do meia-atacante Carlos De Pena
• FPF altera o horário de partida entre Maguary e Sport pelo Campeonato Pernambucano
• Sport firma acordo judicial com Matheusinho e encerra vínculo com o atleta
O contrato também contempla a opção de aquisição definitiva de até 80% dos direitos econômicos do jogador, a ser exercida até o término do empréstimo, mediante nova compensação financeira, podendo chegar ao total de USD 1,9 milhão de dólares, valor que equivale a cerca de R$ 10 milhões.
Em nota, o Sport afirmou que permanece com percentual dos direitos econômicos do atleta e com direito a participação em uma eventual transferência.
Em uma temporada pelo Leão da Ilha, Atencio fez 26 jogos, marcou três gols e contribuiu com uma assistência.