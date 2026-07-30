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FUTEBOL

Sport anuncia entrada gratuita para jogo decisivo na Série A2 do Campeonato Brasileiro

As Leoas entram em campo no próximo sábado (1°), na Ilha do Retiro, em jogo que pode definir a classificação para o mata-mata da competição

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A equipe rubro-negra ocupa a 7ª colocação, com 18 pontosA equipe rubro-negra ocupa a 7ª colocação, com 18 pontos - Foto: Igor Cysneiros/SCR

O Sport anunciou nesta quinta-feira (30) que disponibilizará ingressos gratuitos para o jogo decisivo da equipe contra o Rio Negro-RR, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino A2.

A partida será disputada neste sábado (1°), às 15h, na Ilha do Retiro e pode selar a classificação das Leoas para o mata-mata.

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O leão ocupa a 7ª colocação, com 18 pontos ganhos. A vitória no próximo confronto garante sua presença no   G-8 e consequentemente a classificação para a próxima fase, o que manteria vivo o sonho de retornar à elite um ano após o rebaixamento.

A equipe de Roraima ocupa a 10° posição, com 14 pontos ganhos e joga por sua sobrevivência na competição.

Como adquirir os ingressos

No dia, os torcedores poderão retirar os ingressos a partir das 14h, no portão 2 da Ilha do retiro, com acesso às cadeiras centrais do estádio.

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