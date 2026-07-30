Sport anuncia entrada gratuita para jogo decisivo na Série A2 do Campeonato Brasileiro
As Leoas entram em campo no próximo sábado (1°), na Ilha do Retiro, em jogo que pode definir a classificação para o mata-mata da competição
O Sport anunciou nesta quinta-feira (30) que disponibilizará ingressos gratuitos para o jogo decisivo da equipe contra o Rio Negro-RR, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino A2.
A partida será disputada neste sábado (1°), às 15h, na Ilha do Retiro e pode selar a classificação das Leoas para o mata-mata.
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O leão ocupa a 7ª colocação, com 18 pontos ganhos. A vitória no próximo confronto garante sua presença no G-8 e consequentemente a classificação para a próxima fase, o que manteria vivo o sonho de retornar à elite um ano após o rebaixamento.
A equipe de Roraima ocupa a 10° posição, com 14 pontos ganhos e joga por sua sobrevivência na competição.
Como adquirir os ingressos
No dia, os torcedores poderão retirar os ingressos a partir das 14h, no portão 2 da Ilha do retiro, com acesso às cadeiras centrais do estádio.