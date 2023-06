A- A+

Sport Sport anuncia renovações com Labandeira e Denis até o final do ano Vínculos antigos do atacante e do goleiro encerrariam agora na metade de 2023

Fora de combate desde o final de abril, Facundo Labandeira teve seu vínculo com o Sport renovado. Antes com contrato de empréstimo, junto ao Defensor Sporting-URU, até o próximo mês, o uruguaio assinou sua continuidade na Ilha do Retiro até dezembro deste ano.

Contratado pelo Sport na janela de transferências do meio do ano passado, Labandeira é visto com bons olhos pela torcida rubro-negra. Ao todo, são 39 jogos com a camisa do clube pernambucano, com nove gols e quatro assistências.

Em 2023, foi acionado em 25 oportunidades, e participou da campanha do título estadual sobre o Retrô. Inclusive, o uruguaio está fora de combate desde a partida decisiva perante a Fênix. Na ocasião, deixou o gramado com dores no joelho e, posteriormente, teve um trauma detectado na região. A expectativa é que ele volte a trabalhar com o grupo no final de junho.

Denis também segue na Ilha

Quem também teve o vínculo estendido foi o goleiro Denis. O contrato anterior do experiente arqueiro de 36 anos se encerraria no final deste mês. O novo acordo com o Rubro-negro vai até dezembro.

Assim como Labandeira, Denis chegou durante a disputa da Série B do ano passado. Entretanto, após sua primeira partida, sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante um treino do clube. Após passar por procedimento cirúrgico, teve que ficar afastado dos gramados durante um período de oito meses. Ele tem sido relacionado por Enderson Moreira nas últimas partidas.

Veja também

Futebol Combatendo o racismo, Seleção Brasileira jogará com o uniforme preto pela primeira vez na história