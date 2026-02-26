A- A+

Futebol Sport anuncia ingressos esgotados para ida da final do Campeonato Pernambucano contra o Náutico Primeiro jogo que vale o título do Estadual será neste domingo (1º), às 18h, na Ilha do Retiro

Casa cheia. A expectativa de tornar a Ilha do Retiro um caldeirão deve ser concretizada neste domingo (1º) para o primeiro jogo da ida da final do Campeonato Pernambucano 2026 entre Sport e Náutico, às 18h.

O Leão anunciou, na tarde desta quinta-feira (26), que os ingressos para o duelo já estão esgotados. No momento, estão disponíveis entradas somente para proprietários de cadeiras e de camarotes.

ILHA LOTADA! ‍ Os ingressos estão esgotados para o primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano, na nossa casa.



Há entradas disponíveis apenas para proprietários de cadeiras e proprietários de camarotes. VAMOS, SPORT! pic.twitter.com/MmjNp7CnaH — Sport Club do Recife (@sportrecife) February 26, 2026



A partida vale a primeira etapa em busca do título estadual, que contará com a presença das duas torcidas nos estádios.



Na tarde dessa quarta-feira (25), o Sport já havia anunciado que mais de 17 mil rubro-negros tinham garantido ingressos para o Clássico dos Clássicos decisivo na Ilha.



A volta da final está marcada para o dia 8 de março, também às 18h, no Estádio dos Aflitos.

