Futebol

Sport anuncia ingressos esgotados para ida da final do Campeonato Pernambucano contra o Náutico

Primeiro jogo que vale o título do Estadual será neste domingo (1º), às 18h, na Ilha do Retiro

Torcida do Sport na Ilha do Retiro Torcida do Sport na Ilha do Retiro  - Foto: Paulo Paiva/Sport Club do Recife

Casa cheia. A expectativa de tornar a Ilha do Retiro um caldeirão deve ser concretizada neste domingo (1º) para o primeiro jogo da ida da final do Campeonato Pernambucano 2026 entre Sport e Náutico, às 18h.

O Leão anunciou, na tarde desta quinta-feira (26), que os ingressos para o duelo já estão esgotados. No momento, estão disponíveis entradas somente para proprietários de cadeiras e de camarotes.

 

 


A partida vale a primeira etapa em busca do título estadual, que contará com a presença das duas torcidas nos estádios.

Na tarde dessa quarta-feira (25), o Sport já havia anunciado que mais de 17 mil rubro-negros tinham garantido ingressos para o Clássico dos Clássicos decisivo na Ilha.

A volta da final está marcada para o dia 8 de março, também às 18h, no Estádio dos Aflitos. 

 

 

