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Sport anuncia mais de 15 mil ingressos vendidos para duelo contra Fortaleza

Clube poderá contar com torcedor, após efeito suspensivo concedido pelo STJD

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Torcida do Sport na Ilha do Retiro Torcida do Sport na Ilha do Retiro  - Foto: Paulo Paiva/Sport Club do Recife

Após iniciar a venda de ingressos para a partida contra o Fortaleza, o Sport anunciou, na tarde desta quarta-feira (14), que mais de 15 mil ingressos já foram vendidos para o clássico nordestino agendado para esta sexta-feira (16), às 20h30, na Ilha do Retiro, pela 34ª rodada da Série B.  

Ainda segundo o clube, três setores já estão esgotados: Arquibancada Sede, Arquibancada Frontal e Arquibancada Curva/Placar. Os bilhetes estão sendo comercializados a partir de R$ 20. A expectativa é de casa cheia no duelo que pode colocar o Sport no G-6 da Segundona, em caso de resultado positivo. 

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Efeito suspensivo

O Sport poderá contar com o torcedor, graças a efeito suspensivo concedido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), contra a punição aplicada pela 1ª Comissão Disciplinar. Assim, os pernambucanos terão a presença da torcida até o julgamento do recurso. 

O Rubro-negro foi punido com a perda de dois mandos de campo, ambos com portões fechados, além de multa de R$ 50 mil, por conta dos incidentes envolvendo sua principal torcida organizada na partida diante do CRB, em Maceió, em setembro. 

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