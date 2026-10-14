A- A+

Sport Sport anuncia mais de 15 mil ingressos vendidos para duelo contra Fortaleza Clube poderá contar com torcedor, após efeito suspensivo concedido pelo STJD

Após iniciar a venda de ingressos para a partida contra o Fortaleza, o Sport anunciou, na tarde desta quarta-feira (14), que mais de 15 mil ingressos já foram vendidos para o clássico nordestino agendado para esta sexta-feira (16), às 20h30, na Ilha do Retiro, pela 34ª rodada da Série B.

Ainda segundo o clube, três setores já estão esgotados: Arquibancada Sede, Arquibancada Frontal e Arquibancada Curva/Placar. Os bilhetes estão sendo comercializados a partir de R$ 20. A expectativa é de casa cheia no duelo que pode colocar o Sport no G-6 da Segundona, em caso de resultado positivo.

Efeito suspensivo

O Sport poderá contar com o torcedor, graças a efeito suspensivo concedido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), contra a punição aplicada pela 1ª Comissão Disciplinar. Assim, os pernambucanos terão a presença da torcida até o julgamento do recurso.

O Rubro-negro foi punido com a perda de dois mandos de campo, ambos com portões fechados, além de multa de R$ 50 mil, por conta dos incidentes envolvendo sua principal torcida organizada na partida diante do CRB, em Maceió, em setembro.

Veja também