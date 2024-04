Sport anuncia mais de 40 mil ingressos vendidos para clássico decisivo contra o Náutico

A- A+

O próximo final de semana será de mais um grande público no futebol pernambucano. Na tarde desta segunda-feira (1º), o Sport anunciou que 40.079 torcedores já garantiram ingresso para o Clássico dos Clássicos decisivo com o Náutico, marcado para sábado (6), pelo Estadual, na Arena de Pernambuco.

Vale lembrar que a partida receberá apenas rubro-negros no estádio. De acordo com o clube, três setores já estão esgotados: Sul Inferior, Sul Superior e Norte Inferior.

O Sport, aliás, é dono do maior público da temporada no Estado. Na semifinal, contra o Santa Cruz, também na Arena de Pernambuco, o Leão levou 45.492 torcedores ao estádio localizado em São Lourenço da Mata, estabelecendo um novo recorde no palco construído para a Copa do Mundo de 2014.

Confira os valores para Sport x Náutico:

Oeste Inferior

Assento Premium: R$ 110 (Sócio e meia) / R$ 220 (Não sócio)

R$ 110 (Proprietário) / R$ 55 (Proprietário e Sócio)

Oeste Superior

R$ 60 (Sócio e meia) / R$ 120 (Não sócio)

Leste Inferior

R$ 55 (Sócio e meia) / R$ 110 (Não sócio)

Deck Leste

R$ 70 (Sócio e meia) / R$ 140(Não sócio)

Leste Superior

R$ 45 (Sócio e meia) / R$ 90 (Não sócio)

Norte superior

R$ 35 (Sócio e meia) / R$ 70 (Não sócio)

