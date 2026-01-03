Sport anuncia Márcio Goiano como novo auxiliar técnico

A- A+

Márcio Goiano é o novo auxiliar técnico do Sport. O profissional foi anunciado oficialmente na manhã deste sábado (3) e chega para fazer parte da comissão técnica comandada pelo novo técnico Roger Silva.



O profissional chega para substituir César Lucena, demitido pela diretoria rubro-negra no dia 29 de dezembro.



Como ex-jogador do Leão, Márcio atuou como zagueiro em 158 jogos oficiais e foi tricampeão pernambucano e capitão nas três conquistas, entre os anos de 1997 a 1999.

Na área técnica, Márcio Goiano já treinou o Náutico em 2018 e 2019, chegando ao vice-campeonato estadual.



Ele também teve passagens por clubes tradicionais, como Figueirense, Goiás, CRB e Vila Nova.



Sua última passagem como técnico foi no Goianésia em 2025. No clube goiano, comandou a equipe em oito partidas, com duas vitórias.



“Receber o convite de retornar ao Sport foi uma situação muito positiva até pela identidade criada dentro do clube, que fez parte da minha carreira de atleta no período de três anos. O esperado agora é resgatar isso novamente, trabalhando na comissão do professor Roger e visando sempre alcançar os nossos objetivos”, afirmou o novo auxiliar técnico.

Márcio Goiano também falou como deseja contribuir com o Sport e sobre as primeiras interações com Roger.

“Enquanto auxiliar do Sport, estou aqui para ajudar ao máximo e contribuir com o Roger e com todo o staff presente aqui no CT. Os primeiros contatos foram excelentes e tenho certeza que vamos remar juntos para que o torcedor rubro-negro volte a sorrir”, concluiu.

