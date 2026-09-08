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Sport anuncia oficialmente a chegada do volante Fernando Sobral

Volante chega com contrato até fim de 2028

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Fernando Sobral é apresentado no Sport Fernando Sobral é apresentado no Sport  - Foto: Paulo Paiva/Sport

O Sport tornou oficial, nesta terça-feira (08), a contratação do volante Fernando Sobral, que estava no Coritiba. O jogador chega com vínculo até 31 de dezembro de 2028.

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Com passagem destacada no Ceará, o atleta de 31 de anos virou um nome recorrente na elite do futebol brasileiro. O volante, apesar de não ter sido titular absoluto do Coxa ao longa da temporada, esteve em campo nas suas últimas partidas com clube na Série A, inclusive, sendo titular na vitória por 3x2 contra o Grêmio, há um pouco mais de uma semana. 

Fernando Sobral soma mais de 200 partidas na elite do futebol nacional nos últimos seis anos e tinha contrato com o Cuiabá, uma das equipes em seu currículo. O atleta também conta com dois títulos da Copa do Nordeste e mais alguns estaduais. 

O jogador chega como mais uma opção para o setor de meio-campo, especificamente entre os volantes. Dessa maneira, deve lutar por uma vaga com William Oliveira, Zé Gabriel, Patrick de Paula, Pedro Martins, Biel e Murilo Rhikman. 

Sobral segue aguardando a regularização no BID para estar à disposição no confronto da próxima quinta-feira (10), na Ilha do Retiro, contra a Ponte Preta, pela 27ª rodada da Série B. 

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