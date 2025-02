A- A+

Futebol Sport anuncia patrocínio da fintech Z.ro Bank para a temporada 2025 A marca ocupará um espaço estratégico nas mangas do uniforme do futebol profissional

O Sport anunciou nesta sexta (14) um novo patrocínio para os dois próximos anos. A partir de agora, o Z.ro Bank, fintech especializada em criar soluções financeiras inovadoras para empresas, estampará a marca nos uniformes do Leão, na manga das camisas.

O contrato prevê o pagamento de um valor fixo, garantido ao longo do contrato, e de uma parcela variável, por meio da participação em produtos financeiros que serão criados especialmente para o torcedor e sócio rubro-negro. A parceria com o Z.ro Bank contemplará, por exemplo, a operacionalização financeira da venda de ingressos e do programa sócio-torcedor.

“Estamos empolgados com esta nova fase e acreditamos que a parceria com o Z.ro Bank trará grandes benefícios para o Sport e sua apaixonada torcida. É mais uma marca que chega para se juntar ao nosso time nesta temporada tão importante para a história do Sport”, comentou o presidente do time, Yuri Romão.

“O Sport é uma referência para o futebol do Recife, onde o Z.ro Bank foi fundado, mas também para o Nordeste e o Brasil. Portanto, essa parceria marca a entrada do Z.ro em um segmento muito importante e acompanha o crescimento da nossa marca pelo país. Temos certeza de que contaremos com o apoio de uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil”, afirmou Edísio Pereira Neto, CEO do Z.ro Bank.

