Sport anuncia recesso de 13 dias e planejamento de intertemporada

O Sport anunciou, nesta segunda-feira (02), um período de intertemporada. Devido à paralisação do calendário do futebol brasileiro pela disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, o resultado é um hiato de 40 dias sem partidas oficiais para o Rubro-negro.

Assim, a equipe leonina volta a campo apenas no dia 13 de julho, quando enfrenta o Juventude, pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Por meio de informativo, o Sport afirma que durante o período sem jogos, o departamento de futebol do clube organizou uma intertemporada com foco na qualificação da preparação física e técnica do elenco, visando o retorno às competições - Campeonato Brasileiro e Copa do Nordeste.

Ainda mais, o clube afirma que está seguindo recomendação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que orienta a concessão de um período de recesso para todos os atletas da Série A. O elenco do Sport retorna às atividades no dia 13 de junho, portanto, 11 dias para esfriar a cabeça.

A medida também leva em conta a redução do período de férias no fim do ano, já que o encerramento da Série A está previsto para 21 de dezembro.

Situação

Com apenas três pontos conquistados dos 33 disputados, o Sport estabeleceu a pior campanha da história da Série A do Campeonato Brasileiro por pontos corridos no recorte dos 11 jogos iniciais. O Leão ainda não venceu.

Os números corroboram com o momento ruim. O Sport é time que mais perdeu com oito derrotas. O time da Ilha do Retiro também é o clube com o pior ataque até aqui, foram apenas cinco bolas na rede. Por outro lado, tem a segunda pior defesa, com 18 gols sofridos.

Em resumo, o Sport é o lanterna da Série A e está a sete pontos do Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Portanto, para sonhar em sair da situação em que se encontra, o Leão terá que produzir, no mínimo, três rodadas perfeitas, vencendo e vendo os concorrentes perderem, para conseguir tirar a diferença.

Reformulação

Buscando encontrar um rumo, o Sport segue produzindo reformulações internas. Segundo a repórter Camila Sous, do ge, o clube acertou, nesta segunda-feira (02), as saídas do coordenador de performance Luiz Fernando e o preparador de goleiros William Castro; Além deles, o gerente de mercado, Odair Dal Molin, também foi retirado do cargo.

