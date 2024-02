A- A+

Sport Sport anuncia renovação contratual de Pedro Lima até 2027 Lateral-direito de 17 anos tem sido um dos destaques do time na temporada

Uma das principais revelações do Sport nos últimos anos, Pedro Lima teve oficializada sua renovação contratual com o Leão na noite deste domingo (25). Em comunicado divulgado nas redes sociais, o Rubro-negro informou que o lateral-direito teve o vínculo estendido até 2027, após ele atingir metas previstas no contrato.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o jovem passará a ter um salário cinco vezes maior em relação ao anterior. Além disso, o prata da casa de 17 anos viu sua multa aumentar. Antes eram R$ 15 milhões para clubes do Brasil e R$ 50 milhões para clubes da Europa.

Agora, Pedro Lima só sai do Sport por R$ 55 milhões em negociações nacionais e 12 milhões de euros (R$ 64 milhões na cotação atual) para o exterior. No Sport, porém, há o entendimento que não há pressa para vender o jogador.

Pedro Lima vem se destacando pelo Sport desde a temporada passada. O atleta acumula passagens pela seleção brasileira de base, onde foi titular da última Copa do Mundo sub-17.

Pelo Leão, apesar da idade inferior, disputou a Copa São Paulo deste ano. Em seguida, foi integrado ao time profissional e tem ganhado espaço com Mariano Soso. Hoje titular, soma seis partidas, contribuindo com dois gols, uma assistência, e colecionando boas atuações.

