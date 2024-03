Sport anuncia renovação de contrato de Caíque França até 2026

A- A+

O Sport anunciou nesta quinta-feira (14) a renovação contratual do goleiro Caíque França. Inicialmente com contrato válido até o fim deste ano com opção de compra por mais uma temporada, o jogador agora teve a extensão do seu vínculo com o Leão até o final de 2026.



Títular em 13 dos 15 jogos do Leão na temporada, Caíque França se tornou peça primordial no time do Sport. Nesse período, o goleiro sofreu apenas 10 gols, tendo média de menos de um gol levado por partida.

Com a renovação, o Sport também afasta qualquer especulação de saída de Caíque do clube. No começo de março, surgiu um rumor de que o Internacional estava interessado no goleiro.

