Sport anuncia renovação de contrato de Rafael Thyere

O casamento entre Sport e Rafael Thyere continuará por mais tempo. Na noite desta terça-feira (29), o clube rubro-negro anunciou que estendeu o vínculo do capitão da equipe. Antes com permanência na Ilha garantida até 2024, o defensor teve seu contrato ampliado até o fim de 2025.

“Ficamos muito felizes de poder anunciar essa renovação com o nosso capitão, uma das lideranças que temos, que exerce uma influência extremamente positiva no dia a dia, seja junto aos mais jovens ou aos mais experientes”, iniciou o vice-presidente de competições, Augusto Carreras.

“Um atleta que temporada após temporada segue em um nível de excelência e tem larga identificação com o Clube. Que ele possa seguir conosco por muito tempo”, completou.

No Sport desde 2019, Rafael Thyere tem 194 aparições com a camisa do Leão e conquistou os títulos pernambucanos do ano em que chegou e também o de 2023. Além da liderança dentro de campo, já contribuiu com dez bolas nas redes. Na atual temporada, atuou em 48 partidas, marcando cinco gols e dando uma assistência.

