Sport anuncia rescisão contratual com meia Titi Ortiz

O Sport confirmou na noite desta quinta-feira (17), a rescisão contratual com o meia Titi Ortiz. O jogador já estava treinando em separado há duas semanas.

O argentino de 32 anos chegou ao clube na temporada de 2024 e tornou-se um nome importante da campanha. No ano passado, o jogador foi utilizado em 44 partidas, fez cinco gols e anotou cinco assistências.

Contudo, na atual temporada, o jogador passou a ser menos utilizado. Em 2025, foram apenas 13 atuações e nenhum gol marcado. Com a chegada de Daniel Paulista, o atleta passou a não ser mais utilizado.

Em episódio recente, o jogador foi barrado de entrar no Centro de Treinamento (CT) do Rubro-negro, após comparecer em horário diferente do estabelecido pelo clube. O clube leonino chegou a receber uma notificação do Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol de Pernambuco sobre o caso.

