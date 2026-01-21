A- A+

Basquete Sport anuncia retorno à Liga de Basquete Feminino após três edições Além do Leão, Sampaio Corrêa e Salvador Basketball representarão o Nordeste na LBF

O Sport Recife/Instituto Todos está de volta à elite do basquete feminino nacional em 2026. Fora do campeonato desde 2022, o clube retorna à Liga de Basquete Feminino (LBF), principal competição da modalidade no país.

Com longa tradição na competição, o retorno significa estar no cenário mais relevante do basquete feminino brasileiro. A parceria com o Instituto Todos também é fundamental para o Leão disputar o Campeonato Brasileiro de Futsal, o outro carro-chefe do clube nos esportes olímpicos.

“Estar novamente na LBF é um passo importante dentro de um planejamento maior do Clube. É uma competição que exige organização, responsabilidade e visão de longo prazo. Estamos retornando com os pés no chão, focados em estruturar o projeto e fortalecer a presença do Sport na modalidade para as próximas temporadas”, destacou Nathan Figueiredo, diretor de Esportes Olímpicos e Amadores do Clube.



O Sport também anunciou que o tradicional ginásio Jorge Maia, que voltou a abrigar o basquete em 2025, passará por intervenções em áreas como banheiros, piso de jogo, sala de transmissão, vestiários, iluminação e outros pontos, com o objetivo de elevar o padrão do equipamento para atender às exigências de uma competição de alto nível como a LBF.

A divulgação do elenco de jogadoras e comissão técnica deve acontecer ao longo das próximas semanas; mas, nesse primeiro instante, o Sport teve priorizar a utilização de atletas formadas na Ilha do Retiro.

Histórico

Com tradição na modalidade, as Leoas do Basquete possuem um histórico relevante na competição. O Sport foi campeão invicto da LBF na temporada 2012/2013, sendo até hoje a única equipe a conquistar o título sem sofrer derrotas, e voltou a figurar entre os protagonistas ao alcançar o vice-campeonato na temporada 2013/2014.

