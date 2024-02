A- A+

Futebol Sport anuncia saída do executivo Jorge Andrade Dirigente recebeu uma proposta do Internacional e decidiu deixar o Leão após mais de dois anos

Neste domingo (4), o Sport comunicou oficialmente a saída do executivo de futebol, Jorge Andrade. O dirigente recebeu uma proposta do Internacional e decidiu deixar o Leão após mais de dois anos.

Confira a nota oficial.

O Sport Club do Recife comunica a saída do executivo de futebol, Jorge Andrade, neste domingo (04). Por questões pessoais, ele pediu desligamento do Clube para retornar ao Rio Grande do Sul, onde nasceu e possui residência fixa.

Jorge Andrade vinha de forma executiva no departamento profissional do Clube desde o fim de 2021, onde iniciou processo de reestruturação administrativa e esportiva do projeto de futebol do Sport.

O Clube agradece a Jorge Andrade pelos mais de dois anos de dedicação, empenho e profissionalismo, e deseja sucesso na sequência da carreira do profissional.

Veja também

FUTEBOL Partida da 5º divisão na Inglaterra termina com invasão, agressão e árbitro atingido por sinali