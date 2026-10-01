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Sport Sport anuncia suspensão do jogo de despedida do ex-goleiro e ídolo Magrão Partida seria organizada pela patrocinadora máster do clube e seria realizada no fim de outubro

Em anúncio publicado nesta quinta-feira (1º) em seu site oficial, o Sport informou a suspensão temporária do "Último Milagre", jogo que marcaria a despedida do ex-goleiro e ídolo Magrão.

A partida festiva estava agendada para o dia 31 de outubro, às 16h, na Ilha do Retiro, e seria organizada pela Betnacional, casa de apostas que patrocina o clube.

De acordo com o Leão, "a decisão ocorre em razão das determinações previstas na Medida Provisória nº 1.394/2026, que, neste momento, restringem ações de publicidade, marketing e patrocínio relacionadas à atividade de apostas, impactando diretamente a realização do projeto nos moldes originalmente planejados."

No comunicado, o Sport ainda lamenta o adiamento da partida e afirma que as partes estão comprometidas com a realização da homenagem ao ex-camisa 1. Além disso, o clube avisa que novas informações serão divulgadas oportunamente.

Magrão no Sport

Magrão chegou ao Sport em 2005, aos 28 anos, e acumulou 732 jogos. Sua trajetória no clube durou 14 temporadas. Pelo Leão da Ilha do Retiro, foram 10 taças levantadas: oito estaduais (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014, 2017 e 2019), uma Copa do Nordeste (2014) e a Copa do Brasil de 2008. Conquistas que colocam o ex-goleiro no topo da lista de maiores vencedores da história leonina.

Confira o comunicado do Sport

O Sport Club do Recife, a Betnacional e Magrão comunicam a suspensão temporária do “Último Milagre”, jogo de despedida do ex-goleiro e ídolo do Clube, inicialmente previsto para o dia 31 de outubro.

A decisão ocorre em razão das determinações previstas na Medida Provisória nº 1.394/2026, que, neste momento, restringem ações de publicidade, marketing e patrocínio relacionadas à atividade de apostas, impactando diretamente a realização do projeto nos moldes originalmente planejados.

Lamentamos o impacto dessa mudança sobre uma iniciativa criada para celebrar a trajetória de Magrão e reconhecer sua importância para a história do Sport.

As partes seguem comprometidas com a realização da homenagem e esperam poder proporcionar à torcida rubro-negra, tão logo seja possível, o momento especial que esse grande ídolo merece.

Novas informações sobre o projeto serão divulgadas oportunamente.

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