Sport anuncia Thiago Larghi para dirigir time sub-20

O sub-20 do Sport está de técnico novo. Na tarde desta segunda-feira (18), o Rubro-negro anunciou a contratação de Thiago Larghi, ex-treinador do Atlético-MG. Ele chega para substituir Sued Lima, que estava no clube há nove anos e foi desligado da função no início do dia.

O departamento de futebol de base do Sport anuncia a contratação do treinador Thiago Larghi para o Sub-20, em sequência ao processo de mudanças na comissão técnica. O novo comandante da categoria se apresenta no CT José de Andrade Médicis ao longo dos próximos dias. — Sport Club do Recife (@sportrecife) September 18, 2023

Segundo o Sport, Larghi é aguardado no CT José de Andrade Médicis nos próximos dias para dar início aos trabalhos, e faz parte de um novo projeto para a base do clube.

"A chegada de Thiago é parte do projeto de expansão e transformação do futebol de base do Clube. Ele vem para assumir o Sub-20 e o cargo de coordenador metodológico", pontuou João Marcelo Barros, coordenador geral da base do Sport.

Apesar de ser contratado para o sub-20, Larghi já trabalhou como técnico do time principal do Atlético-MG e do Goiás. Pelo Galo, inclusive, teve um aproveitamento de 55% em 2018. Foram 23 vitórias, 12 empates e 14 derrotas. Já em 2020, pelo Esmeraldino, o técnico de 42 anos dirigiu o clube por apenas seis jogos, com uma única vitória, dois empates e três reveses.

“O nome dele, por si só, traduz a relevância que o Clube dá ao departamento. Thiago tem um histórico de desenvolvimento de atleta nacionalmente, com grandes clubes, e chega para somar nesse processo de transformação e engrandecimento da nossa base”, concluiu Marcelo.

