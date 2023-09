A- A+

Futebol Sport anuncia venda de mais de 18 mil ingressos para jogo contra o Londrina Leão é o terceiro colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, com 50 pontos, e encara os paranaenses na Ilha do Retiro

A cada atualização, uma certeza: a Ilha do Retiro estará cheia para o jogo deste sábado (23), entre Sport e Londrina, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Pelas redes sociais, o Leão informou que mais de 18 mil ingressos já foram vendidos.

No último jogo em casa, no empate em 3x3 diante do Criciúma, o Sport bateu seu recorde de público na Segundona, com 24.201 torcedores presentes. Perante o Londrina, há um atrativo maior: o atacante Diego Souza deve fazer sua reestreia com a camisa rubro-negra na Ilha do Retiro - no jogo anterior, foi dele o gol da vitória por 1x0 perante o ABC, em Natal.

