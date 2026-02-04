Sport anuncia venda de Rafael de Jesus para o futebol da Armênia
Jovem de 18 anos vai defender o Alashkert, em transação que pode chegar em até R$ 1,7 milhão
O Sport informou, na manhã desta quarta-feira (2), a saída do meia Rafael de Jesus do clube. O jovem de 18 anos foi vendido para o Alashkert, da Armênia.
De acordo com o clube pernambucano, a negociação foi concretizada pelo valor de 200 mil euros (R$ 1.2 milhão na cotação atual), com bônus condicionado à performance do jogador no clube. Os valores totais podem chegar em 280 mil euros (R$ 1,7 milhão).
Na transação, o Sport manteve 50% de participação em uma futura venda de Rafael. Além disso, assegurou opção de recompra, que pode ser exercida até o final de 2027.
Rafael de Jesus estreou no profissional do Sport nesta temporada. Foram apenas duas partidas nesta edição do Campeonato Pernambucano. Ele participou da vitória leonina sobre o Retrô, por 2x0, e da goleada sofrida diante do Náutico, por 4x0.