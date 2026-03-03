A- A+

Sport anuncia venda definitiva de Chico para o Hapoel Tel Aviv Leão receberá pouco mais de R$ 1,5 milhão pelo jogador, e irá manter 15% dos direitos econômicos

O Sport informou, na tarde desta terça-feira (3), a venda definitiva do zagueiro Chico para o Hapoel Tel Aviv, de Israel. O atleta estava emprestado desde agosto do ano passado.

Pela negociação, a diretoria rubro-negra vai receber 290 mil dólares (1,53 milhão na cotação atual). Como Chico tinha vínculo com o Sport até o fim deste ano, os israelenses poderiam assinar um pré-contrato com o jogador a partir do meio do ano, sem compensação financeira aos pernambucanos.

Ainda de acordo com o Sport, o Hapoel Tel Aviv tem o prazo de 15 dias para realizar o pagamento pela transferência definitiva do atleta de 27 anos. Nas tratativas, o Leão ainda preservou 15% dos direitos econômicos de Chico, visando uma futura venda.

Revelado pelo Sport em 2017, Chico passou a ser utilizado com frequência pelo Sport na equipe profissional a partir de 2020. Ao todo, foram 128 partidas pela equipe da Ilha do Retiro, seis gols e duas assistências. Pelo Hapoel Tel Aviv, o zagueiro soma 24 aparições, duas bolas na rede e um passe para gol.

