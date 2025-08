Sport lança aplicativo oficial do clube; confira detalhes

A- A+

O Sport anunciou o lançamento do app Sport Oficial, o aplicativo do clube, que já está disponível para baixar na App Store e Google Play. O objetivo é centralizar e facilitar a rotina do torcedor ao disponibilizar toda a relação dele com o clube em uma única plataforma.

O rubro-negro poderá aderir e gerenciar planos de sócios, adquirir ingressos, acessar a Ilha de Vantagens (portal de benefícios), além de acompanhar a programação, notícias e comprar produtos oficiais.

“O aplicativo é mais um avanço na digitalização pela qual o Sport vem passando, principalmente nessa relação com a torcida. Faz parte de um projeto que visa trazer comodidade e uma experiência prioritariamente tecnológica”, destacou João Marcelo Barros, vice-presidente de TI.

O SuperApp foi desenvolvido pela Imply ElevenTickets, parceiro do Sport desde 2022, inclusive com a implantação do sistema de reconhecimento facial na Ilha do Retiro. O clube já conta com soluções integradas para venda de ingressos, controle de acesso, gestão de sócios, mensalidades e programas de vantagens, além de suporte técnico e consultorias personalizadas.

“Estamos sempre atentos às novas tecnologias que possam aproximar e fortalecer esse vínculo com a nossa torcida. Mais uma vez, contamos com a Imply, nossa parceira desde 2022 em outros projetos que já têm melhorado significativamente a experiência do torcedor e otimizado a gestão do clube. Recentemente, implantamos com sucesso o sistema de reconhecimento facial, e agora o app vem reforçar e coroar essa parceria”, destacou Yuri Romão, presidente do Sport.

O novo aplicativo do Sport pode ser adquirido gratuitamente na Apple Store (sistema IOS) e Play Store (sistema Android).“Foi assim com a adoção da biometria facial, a reestruturação do portal de sócio, implementação de atendimento via Whatsapp com IA… e agora o aplicativo. Seguiremos trabalhando para que o clube possa oferecer ao torcedor um atendimento embarcado nas diversas tecnologias hoje disponíveis no nosso dia a dia”, completou João Marcelo.



Com informações de assessoria

Veja também