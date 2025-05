Sport: após demissão de Pepa, Yuri Romão destaca "urgência" e fala sobre projeto do clube na Série A

A- A+

O presidente do Sport, Yuri Romão, revelou que Pepa não será mais o técnico do Leão no ano de 2025. Após a derrota para o Fluminense por 2 a 1, no estádio do Maracanã, neste sábado (3), o mandatário rubro-negro explicou que tomou esta decisão para dar sequência na trajetória do projeto estabelecida pela direção em 2025.

"A gente faz parte de um projeto, e esse projeto está em curso. Precisamos, de fato, ter algo mais — algo que possa dar sequência à nossa trajetória. Uma trajetória que, no mínimo, queremos que seja de permanência na Série A. Por isso mesmo, optamos pelo desligamento do professor Pepa", destacou Yuri.

Perguntando sobre ter outro nome para assumir o posto de novo treinador da equipe, Yuri comentou não ter definições a respeito dessa decisão.

"Neste momento, ainda não temos um nome definido. Vamos nos reunir ainda hoje e, possivelmente, também amanhã pela manhã para traçar o perfil do treinador que iremos buscar. Vivemos uma fase de certa escassez de treinadores no futebol brasileiro, mas precisamos substituir o mais rápido possível a atual comissão técnica".

"No que diz respeito ao Sport e ao momento que vivemos, a substituição se dá justamente pela urgência de reagirmos no campeonato. Estamos encerrando a sétima rodada e seguimos na parte de baixo da tabela. Isso incomoda não só a nossa torcida, mas todos nós, dirigentes. O Sport é um clube grande, com uma torcida muito exigente", comentou.

O mandatário destaca ir atrás de um treinador que "tenha o perfil do clube".

Por isso, vamos atrás de um técnico que tenha o perfil do nosso clube e do nosso elenco. Ao lado do vice-presidente Guilherme Falcão e do diretor executivo André Figueiredo, esperamos anunciar esse novo nome o mais breve possível."

Yuri comentou, também, sobre manter o mesmo padrão/estilo de técnico para a sequência da temporada e as cobranças da torcida organizada no CT do Sport, em Paratibe.

"Respondendo à primeira parte da pergunta, de fato, nós já temos um elenco e um estilo de jogo estabelecido. Não faria sentido trazer um treinador que não tenha um perfil compatível com o elenco que temos hoje". Quanto à pressão de torcida organizada, isso não teve nenhuma influência. Trata-se, realmente, de uma avaliação interna, tanto do ponto de vista técnico quanto motivacional. Queremos que o elenco se motive, queremos trazer um novo estímulo. Sabemos da qualidade do nosso grupo e, por isso mesmo, tomamos a decisão de fazer essa substituição."

