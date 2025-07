A- A+

Problemas Atletas deixam de negociar com Sport após invasão ao CT do clube Um atacante e outro jogador, não identificado, optaram por recusar as propostas

Além do receio que causou ao elenco, a invasão do CT por membro de torcidas organizadas causou problemas para o Sport.

Dois jogadores que negociavam com o clube encerraram qualquer chance de acerto após o ocorrido.

A informação foi divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pela reportagem da Folha de Pernambuco.

Um destes atletas é o atacante argentino Matías Perello. O jogador de 23 anos pertence ao Central Córdoba.

Revelado pelo Argentinos Juniors, ele atuou 22 vezes na atual temporada com dois gols marcados e quatro assistências distribuídas.

O outro jogador não teve o nome, nem posição revelados.

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (17), o presidente do Conselho Deliberativo do Sport, Ademar Rigueira, comentou que nenhum atleta demonstrou vontade de sair do clube após o ocorrido.

"Jogador de futebol é um ser humano. Se eu estivesse na condição deles, eu estaria preocupado com a situação. Mas eu senti o clima muito fechado em prol do jogo contra o Botafogo, que isso não atrapalhe o próximo jogo. Nenhum jogador, como o próprio Pablo, chegou a colocar a situação no Sport. Está chegando jogadores novos. Todos pensando daqui para frente e tentando solucionar essa crise da melhor forma possível”, disse.



Veja também