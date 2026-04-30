Sport apresenta balanço financeiro de 2025 com déficit de R$ 112 milhões

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O Sport apresentou, nesta quinta-feira (30), o balanço financeiro referente ao ano de 2025. O relatório administrativo demonstra que o clube contraiu um prejuízo de R$ 112,4 milhões, o que é 6,8 vezes maior em comparação ao resultado obtido em 2024.

Vale relembrar que o Leão teve a maior receita da sua história durante esse mesmo período, que foi de uma receita líquida total de R$ 174,186 milhões - valor já com as deduções de impostos. O crescimento foi impulsionado por direitos de transmissão, premiações e atividades comerciais.

Entretanto, conforme mensagem inserida da administração do clube no balanço, "O crescimento da arrecadação não foi acompanhado por qualquer disciplina da gestão de custos, resultando na deteriorização expressiva do patrimônio e da posição de caixa", começou.

Dessa forma, a justificativa para a deteriorização e imprevisibilidade da saúde financeira da instituição passou pelos pilares:



"a gestão foi marcada por antecipações de receitas de exercícios futuros, contratações de atletas em patamares incompatíveis com a realidade econômica do clube, rescições contratuais com impactos financeiros relevantes e comprometimento do fluxo de caixa sem respaldo em planejamento orçamentário", completou a avaliação realizada já pela administração do presidente Matheus Souto Maior.

Saldos

Em resumo, a receita do Sport durante o exercício de 2025 cresceu em 88%. Por outro lado, o clube viu o prejuízo crescer na ordem de 581%, além de uma desvalorização substancial do patrimônio líquido.

Entre outras justificativas, isso pode ser explicado pelo o aumento de custo operacional que saltou de R$ 96,2 milhões em 2024 para R$ 167,3 milhões em 2025.

2025 2024 Receita líquida R$ 174,1 milhões R$ 162,0 milhões Prejuízo do exercício R$ 112,4 milhões R$ 16,5 milhões Custos operacionais R$ 167,3 milhões R$ 92,6 milhões Patrimônio líquido R$ 82,3 milhões R$ -21,7 milhões Caixa R$ 2,3 milhões R$ 31,0 milhões

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