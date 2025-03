A- A+

Futebol Sport apresenta camisa especial em celebração aos 120 anos do clube Novo uniforme tem gola em V diferenciada, listras horizontais em preto e vermelho, além de grafismos alusivos ao aniversário do Leão

O Sport em parceria com a Umbro apresenta aos seus torcedores a nova camisa principal para a temporada 2025/26. O uniforme tem gola em V diferenciada, listras horizontais em preto e vermelho, além de grafismos alusivos ao aniversário do Leão espalhados por toda a parte frontal.





Na parte interna da camisa, a inscrição “120 anos do Sport” aparece em uma arte estilizada, acompanhada da frase “Uma razão para viver”. Já na parte de trás da gola, está bordado o nome completo do Leão da Ilha.



Abaixo do escudo, posicionado no peito, foram inseridos o ano de fundação do Sport (1905) e o ano em que o clube completa seu 120º aniversário (2025), ambos destacados em tom dourado. A vestimenta também conta com um patch comemorativo na barra da camisa.

Todos esses detalhes, assim como os números e os nomes dos atletas, são na cor dourada. “Esse uniforme é uma representação da história gloriosa do Sport. Cada detalhe foi pensado para simbolizar e celebrar nossos 120 anos, marcando momentos inesquecíveis no coração dos nossos torcedores”, afirmou o vice-presidente de marketing do Sport, Eduardo Arruda

“Para nós é uma honra participar de mais um aniversário do Sport, um clube com tanta tradição no nosso futebol e que em 2025 volta à elite do futebol brasileiro. No uniforme deste ano, buscamos homenagear os 120 anos dessa grande história do Leão da Ilha com uma camisa estilosa e que carrega o DNA da equipe. Certamente os torcedores e fãs do Sport vão adorar o resultado”, complementou Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.



Lançamento e vendas

Além do lançamento da camisa, o Sport promoverá uma ação especial pela cidade, proporcionando interações com a torcida e oferecendo premiações exclusivas para os rubro-negros. Os torcedores devem ficar atentos às redes sociais do Leão para mais informações sobre essas iniciativas comemorativas.



As novas camisas estarão disponíveis para compra a partir de sábado (22), na Loja PST — tanto online quanto presencialmente —, além do e-commerce da Umbro (umbro.com.br).

Versões das camisas do Leão da Ilha

Como acontece há alguns anos, será disponibilizada também a versão torcedor para as camisas do Leão da Ilha, que chega ao mercado em um preço inferior à versão das camisas de jogador, e também com detalhes diferentes como tecido, detalhes da manga, da barra da camisa e da parte interior das golas, nos modelos masculino, feminino, juvenil e infantil.

