A- A+

Futebol Sport apresenta diretoria para o biênio 2023/2024 Confira, abaixo, os nomes responsáveis por cada área de atuação das vice-presidências do Leão

Leia também

• Em duelo de grandes chances, Sport perde para o Goiás e cai nas quartas da Copinha

• Com maratona de jogos, Sport muda foco para a Copa do Nordeste

Depois da eleição para o biênio 2023-2024 e cerimônia de posse, o Sport publicou nesta quinta (19) o novo organograma do corpo diretivo que estará à frente do clube pelos próximos dois anos. O Rubro-negro informou que está em busca de dois profissionais que irão preencher as diretorias executivas administrativo/ financeira e comercial/ novos negócios.

Confira os nomes abaixo:

Angelo de Mello

Vice-presidente de Comunicação

Augusto Carreras

Vice-presidente de Competições

Bruno Schwambach

Vice-presidente Financeiro

Cléber Maciel

Vice-Presidente Médico

Eduardo Arruda Pernambuco

Vice-Presidente de Marketing

Fernando Soares

Vice-Presidente de Relacionamento Social

Júlio Machado Neto

Vice-Presidente de Novos Negócios

Matheus Souto Maior

Vice-Presidente de Tecnologia e Inovação

Raphael Campos

Vice-Presidente de Gestão e Planejamento

Renato Santos

Vice-Presidente de Esportes Olímpicos

Roberta Negrini

Vice-Presidente de Inclusão e Diversidade

Rodrigo Guedes

Vice-Presidente Jurídico

Veja também

Futebol CR7 e Messi marcam em amistoso vencido por 5x4 pelo PSG diante do Al Hilal/Al Nassr