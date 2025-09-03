A- A+

Sport Sport apresenta Luan Cândido e atleta promete "rápida adaptação ao time" Lateral-esquerdo destaca versatilidade, comenta passagem pelo Grêmio e fala sobre preparação para enfrentar o RB Bragantino

O Sport apresentou oficialmente nesta terça-feira o lateral-esquerdo Luan Cândido, recém-contratado para a sequência da temporada. Em sua primeira coletiva de imprensa, o jogador ressaltou seu estilo de jogo ofensivo, destacou sua polivalência em campo e garantiu empenho para se adaptar rapidamente ao elenco rubro-negro.

Características

O novo lateral do Sport se definiu como um atleta ofensivo, mas com boa capacidade de marcação. Além disso, ressaltou atributos como finalização e jogo aéreo, destacando-se também pelo cabeceio.

“Sou um lateral bem ofensivo, tenho boa marcação, finalização e cabeceio”, disse Luan.

Passagem pelo Grêmio

Questionado sobre sua experiência no Grêmio, o atleta foi sincero ao avaliar que não conseguiu ter sequência de jogos. Segundo ele, a falta de oportunidades atrapalhou o rendimento, mas não a dedicação nos treinamentos.

“Quando cheguei ao Grêmio, não estava com tempo de jogo e as coisas não aconteceram da forma que queria. Infelizmente acontecem coisas no futebol que não conseguimos explicar, mas agora é retomar, treinar bem e me preparar para jogar o mais rápido possível”, afirmou.

Versatilidade

Luan deixou claro que chega ao Sport disposto a atuar em diferentes funções, seja como lateral, zagueiro ou até mais adiantado. Para ele, o mais importante é contribuir com o time.

“Não tenho grande preferência por posição. Vim para ajudar. Tenho certeza que isso vai melhorar na questão de adaptação, vendo a forma de jogar do time”, reforçou.

O jogador também comentou sobre o próximo desafio do Sport, contra o RB Bragantino, em partida marcada após um período mais longo de preparação. Para Luan, o tempo de treinos será fundamental para entrosamento.

“Como a gente tem esse período longo para jogar contra o Red Bull Bragantino, vamos procurar nos adaptar o mais rápido possível. Vamos treinar bastante, ver o que o professor tem a falar e fazer uma boa partida”, destacou.

