Pior ataque do Brasileirão, Sport apresenta dupla para o setor ofensivo

O Sport apresentou, nesta quinta-feira (17), dois novos nomes para o ataque: Matheusinho e o uruguaio Ignacio Ramírez são reforços do setor ofensivo rubro-negro.

O primeiro chega para ajudar como atacante de lado, enquanto "Colo" Ramírez pegou a camisa 9 e atua como centroavante.

Apresentado um dia após a invasão do CT do clube, Matheusinho preferiu destacar o sentimento de felicidade com a chegada ao Sport.

"A gente sabe que é um momento difícil. As vitórias não estão vindo, mas eu estou feliz. Eu quero falar mais sobre isso, não quero falar sobre o que aconteceu ontem. Então eu agradeço o Sport pela oportunidade e por acreditar na gente para podermos dar a volta por cima e sair dessa situação ruim", afirmou.

Matheusinho acumula passagens, além do clube mineiro, por Criciúma, Santa Clara, de Portugal, e Beitar Jerusalem, de Israel. Ele destacou suas principais características.

"Eu jogo pela esquerda, sou um atacante ofensivo, gosto do um contra um. Gosto de chegar no fundo, de tocar a bola para trás, de fazer gol. Tenho um passe muito vertical. Jogo muito para frente. É ter paciência, concentração, e ambição para, quando chegar a oportunidade, aproveitar da melhor forma possível. Não só eu, como os companheiros também chegarem para poder fazer esse gols que estamos precisando para podermos sair dessa situação ruim", ressaltou.

Numeração dos novos atacantes do Sport. Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife

Novo centroavante

Com apenas cinco gols marcados em 12 partidas disputadas, o Sport é disparado o pior ataque da competição. Ignacio "Colo" Ramírez chegou e já vestiu a camisa 9 da equipe rubro-negra.

"Eu sempre joguei com a 9 ou a 99. É um gosto pessoal. Eu sei da responsabilidade que esse leva quando você é um centroavante. Minha característica é de referência de área. "Eu gosto de assumir esse tipo de desafio. Meus valores sempre foram de lutar assim desde pequeno e este desafio me interessou muito quando me disseram do interesse. Estou aqui para, junto aos meus companheiros, dar o melhor para reverter esta situação do clube", disse.

O uruguaio de 28 anos terá sua primeira experiência no futebol brasileiro. Ele relatou que trocou informações com o compatriota Fabricio Domínguez e o Julian Fernandéz, que esteve no Leão ano passado.

De acordo com o centroavante, as boas referências sobre o clube e a chance de jogar o Brasileirão foram fundamentais para aceitar a proposta.

"Além das recomendações, jogar no Brasileirão para um jogador de futebol é muito importante. A nível pessoal, eu tomo como um desafio muito bom. Agora é treinar e tratar de dar o máximo dentro de campo para poder estar à altura desta liga e deste clube".

Matheusinho e Ignacio Ramírez aguardam regularização no BID para poder estrear diante do Botafogo, neste domingo (20), na Ilha do Retiro.

