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FUTEBOL Sport apresenta oficialmente Dudu Teodora e Kayky para a sequência da temporada Reforços rubro-negros adotaram o discurso focado no objetivo de ajudar o Leão a retornar à Série A

O Sport apresentou oficialmente dois novos reforços na tarde desta sexta-feira (24), o atacante Dudu Teodora e o zagueiro Kayky, ambos formados nas categorias de base do Fluminense. A dupla estreou com a camisa rubro-negra no empate em 1x1 diante do Goiás, fora de casa, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Retorno ao Brasil

Após se profissionalizar, Dudu Teodora não defendeu clubes brasileiros e chega ao Recife após passagens por Nacional (POR) e Mazatlán (MEX). O atacante de 26 anos explicou que a grandeza do Sport foi determinante para sua escolha e afirmou estar preparado para lidar com a pressão.

“Foram seis anos fora, joguei contra grandes jogadores e grandes equipes. A torcida mexicana é muito intensa e muito calorosa, lembra muito a torcida brasileira. Esse clima e essa pressão me fizeram amadurecer muito. Essa vai ser a minha primeira temporada em solo brasileiro, e o que me fez estar aqui foi a camisa do Sport, um grande clube, com uma torcida apaixonante. Não foi difícil decidir”, iniciou.

“Pelo tamanho do Sport, é natural a pressão existir, precisa ser assim. Nós, jogadores, precisamos viver com ela e, particularmente, enxergo isso como um privilégio. Olho para isso com muita tranquilidade”, completou.

Questionado sobre o número modesto de gols e assistências ao longo da carreira, Dudu destacou outras características que podem ajudar a equipe.

“Muitas pessoas não me conhecem aqui no Brasil e geralmente associam a posição de atacante com o camisa 9. Mas minhas posições originais são de ponta-esquerda e ponta-direita. Sou muito solidário defensivamente, gosto de partir para o mano a mano e também de buscar o jogo para construir, não só atacar a profundidade. Isso faz com que eu fique mais longe do gol”, explicou.

“Tive muitos jogos em que saí do banco e não tive tanto tempo em campo, o que acaba afetando os números. Na minha última temporada no México, servi mais os meus companheiros do que concluí as jogadas”, finalizou.

Reforço defensivo

O zagueiro Kayky vem de acesso com a camisa do Remo na última temporada. O jovem de 21 anos aproveitou apontou suas principais qualidades e reforçou o compromisso em ajudar o Sport a alcançar o retorno à elite do futebol brasileiro.

“Tenho como uma das minhas virtudes a saída de jogo, tentando achar o passe para iniciar a construção. Mas, além disso, como zagueiro, também marco forte e tento proteger a área o máximo possível. Espero usar essas características para ajudar os meus companheiros”, afirmou.

“Ficamos muito felizes quando um clube gigante como o Sport faz um convite. Aceitei sem pensar duas vezes e com muita vontade. Sei que posso fazer um bom trabalho, ajudar bastante e contribuir pelo acesso, que é o objetivo claro da temporada”, finalizou.

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