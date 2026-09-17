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FUTEBOL Sport apresenta oficialmente Fernando Sobral e Raí Apresentados nesta quinta (17), os atletas já integram o elenco e foram relacionados para o último confronto diante do CRB

Nesta quinta-feira (17), o Sport apresentou oficialmente dois novos reforços para a sequência da temporada: o meio-campista Fernando Sobral e o lateral-esquerdo Raí.

Os atletas já estão integrados ao elenco e foram relacionados para a última partida, contra o CRB. Enquanto Sobral busca ganhar mais minutagem, Raí ainda aguarda a oportunidade de fazer sua estreia pelo Leão na reta final da Série B.

Desejo antigo



Fernando Sobral vivia um antigo namoro com o clube rubro-negro desde os tempos de Ceará, quando ganhou grande destaque atuando no futebol nordestino.

Identificado com o Sport, o jogador de 31 anos ressaltou a importância de finalmente vestir a camisa rubro-negra e relacionou o momento ao início da carreira.

Fernando Sobral estava atuando pelo Coritiba antes de se transferir para o Sport / Foto: Paulo Paiva/SCR

"Essa história com o Sport já vem de alguns anos, mas envolve questões de multa. Às vezes, os clubes não chegam a um entendimento. Sempre me vi vestindo essas cores, comecei minha carreira vestindo essas cores, no Guarany de Sobral. Quando cheguei aqui, inclusive, falei para os meninos da assessoria que, quando vesti a camisa, senti uma vibração diferente, quando falo sobre isso, até me arrepio", afirmou.

"Estou muito animado, e acredito que todos que chegaram agora também estejam. Quando um clube como o Sport se interessa por você, é preciso estar preparado para vestir essa camisa. Vamos lutar muito para colocá-lo novamente no lugar de onde ele nunca deveria ter saído e onde precisa permanecer", completou.

Condição física e versatilidade

Até aqui, Sobral soma dois jogos vindo do banco, contra Ponte Preta e CRB. Havia expectativa que o volante pudesse ser titular na última partida, mas entrou mais uma vez no segundo tempo, como parte do processo de evolução física.

"Fisicamente, estou me sentindo muito bem, acho que os dois jogos foram positivos individualmente. Corri bem, e acompanho bastante os números. Os dados que o clube nos fornece foram positivos, mas preciso de sequência e minutagem, que é o que todo jogador precisa. Com muito trabalho, espero conquistar isso", explicou.

Quando questionado sobre em quais posições se sente confortável em atuar, o jogador afirmou estar à disposição para exercer diversos papéis no campo.

"Já tive uma conversa com o auxiliar do professor e deixei claro que ele pode contar comigo em qualquer posição. Se precisar, até de goleiro, em uma situação de expulsão, pode contar comigo. É claro que temos nossa preferência de posição. Ao longo da carreira, atuei mais como segundo volante e, em alguns momentos, como terceiro volante, mais adiantado. Mas deixei claro para ele que, se precisar que eu atue como lateral ou mais à frente, como ponta, estou aqui para agregar e ajudar. Acho que o Sport só tem a ganhar com isso, com jogadores versáteis", destacou.

Raí



Com experiência internacional, o lateral chega ao Recife após três temporadas no Sheriff, da Moldávia, onde disputou 55 partidas.

No Brasil, Raí já atuou por clubes como Fluminense, Remo e Figueirense / Foto: Paulo Paiva/SCR

"Foram dois anos e meio, quase três anos, na Europa, onde adquiri bastante experiência como atleta. Foi um período muito importante para a minha carreira, no qual aprendi muitas coisas. Chego aqui para somar e ajudar toda a equipe. Tenho características ofensivas e defensivas. Ainda não tive uma conversa com o nosso treinador, mas estou aqui para ajudar no que for preciso", declarou.

Mesmo não tendo estreado, Raí se diz pronto para brigar pela vaga no time titular, visto que outros jogadores do atual elenco possuem desconfiança do torcedor.

"Com certeza, chego aqui preparado fisicamente e mentalmente, pois estava trabalhando bastante no outro clube onde estava. Tenho total respeito por quem já estava aqui, pelo Edson e pelo Felipinho, mas, se surgir uma oportunidade, com certeza estarei pronto", disse.

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