A- A+

FUTEBOL Sport apresenta oficialmente Kervin Andrade Atacante venezuelano de 21 anos já ganhou seus primeiros minutos com a camisa rubro-negra diante do Juventude

O Sport apresentou oficialmente nesta segunda-feira (21), o atacante venezuelano Kervin Andrade, de 21 anos, que estava atuando pelo Maccabi Tel Aviv, de Israel. O jogador estreou durante o primeiro tempo da vitória por 2x1 contra o Juventude, no último sábado (19), na Ilha do Retiro.

O jovem atleta comentou sobre sua frustrada passagem por Israel, e sobre como se sente motivado em retornar ao Brasil para defender o Leão da Ilha.

"Eu tive uma passagem por Israel que não foi boa para mim, para minha carreira. Como todos sabem, é um país que está em guerra e como sou um jogador muito emocional, não consigo desempenhar em bom nível quando minha cabeça não está bem. Quando recebi a ligação do Sport me senti muito feliz, pois eu queria voltar ao Brasil. Jogar por esse grande clube é uma felicidade enorme.", explicou.

Após o Rubro-negro conseguir uma decisão favorável junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), e reverter a punição de três jogos que o jogador havia de cumprir, devido a uma confusão generalizada que se envolveu no futebol israelense, Kervin pôde estrear e somar seus primeiros minutos pela equipe.

O atacante atuou por 45 minutos contra o Juventude e destacou sua versatilidade e aptidão física para auxiliar o Sport na reta final da temporada.

Kervin Andrade em ação na vitória sobre o Juventude por 2 a 1 | Foto: Paulo Paiva/SCR

"Estou bem fisicamente. Apesar de não ter tido muitos minutos recentemente, desde o momento que recebi a ligação do Sport estive me preparando muito bem para esse retorno", disse.

"Me sinto mais confortável atuando pela ponta, puxando para dentro. Porém, onde o treinador precisar de mim estarei à disposição, seja de ponta, meia ou centroavante", concluiu

Veja também