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FUTEBOL

Apresentado no Sport, Neto Pessoa projeta disputa por posição com Perotti

O atacante de 32 anos falou sobre maior minutagem e projetou clássico contra o Náutico

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Neto pessoa, novo atacante do SportNeto pessoa, novo atacante do Sport - Foto: Paulo Paiva/SCR

O Sport apresentou oficialmente, nesta segunda-feira (21), o atacante Neto Pessoa, de 32 anos. Ex-Náutico, onde atuou em 2019, o jogador retorna ao futebol pernambucano para disputar espaço no ataque rubro-negro com Perotti, com quem brigou pela titularidade durante a passagem pela Chapecoense.

Com estreia contra o CRB e ganhando mais minutos contra o Juventude, o atacante se diz necessitado de mais ritmo de jogo, o que será um pouco mais desafiador pelo momento agudo da temporada.

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Neto Pessoa em campo contra o Juventude | Foto: Paulo Paiva/SCR

"Meu último jogo como titular havia sido em junho, portanto ainda me falta um pouco de ritmo de jogo. Estou há apenas uma semana treinando e conhecendo o elenco, existindo também toda a questão de entrosamento. No entanto, temos pouco mais de dois meses para o fim da competição, então precisamos trocar o pneu com o carro andando. Creio que vou me adaptar o mais rápido possível e evoluir nos próximos jogos à medida que ganhar mais minutagem", afirmou.

Neto marcou gols importantes na campanha da Chapecoense na Série B em 2025, onde juntamente com Perotti, conquistaram o acesso.

"O Perotti é meu amigo, fizemos um grande trabalho juntos no ano passado pela Chapecoense e ele é um atacante de muitas qualidades. Tivemos uma parceria muito boa em que brincávamos que a vitória vinha do banco, às vezes ele entrava e marcava, às vezes eu entrava e fazia o gol, acredito que podemos repetir essa dinâmica aqui no Sport. Quem ganha com isso é o clube, ao contar com dois bons centroavantes que competem de forma saudável para elevar o nível da equipe e terminar o ano felizes", pontuou.

O Sport volta a campo para encara o Náutico nos Aflitos, no próximo sábado (26), às 16h30, em jogo válido pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O atleta acredita que um jogo desse tamanho é vencido, sobretudo pelo aspceto mental.

"É uma verdadeira final e temos encarado dessa forma desde a reapresentação. Na minha visão, o clássico não se ganha na hora do jogo, mas sim durante a preparação. Existe uma mudança principalmente mental: é preciso se preparar bem e não entrar excessivamente pilhado, pois a ansiedade pode levar a decisões erradas em campo. Nosso treinador vai adotar uma estratégia e precisamos estar concentrados para executá-la da melhor forma. Vale aquela frase clichê:'clássico não se joga, se ganha'", afirmou.

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