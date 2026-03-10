Ter, 10 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça10/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Sport apresenta os novos uniformes da Kappa para a temporada; confira os detalhes

Camisas já estão disponíveis para venda nas lojas oficiais do Sport, na Ilha do Retiro e em shoppings do Recife, e online

Reportar Erro
Novo uniforme 1 do Sport foi revelado nesta terça-feira (10)Novo uniforme 1 do Sport foi revelado nesta terça-feira (10) - Foto: Bruna Barradas/Sport Club do Recife

O Sport apresentou, nesta terça-feira (10), os novos uniformes 1 e 2 para a continuidade da temporada deste ano. As peças marcam a estreia da coleção produzida com a fornecedora italiana Kappa.

Mantendo a tradição rubro-negra, o uniforme 1 tem listras horizontais mais finas em proporções iguais, além de contar com mangas pretas e detalhes em amarelo na gola e na manga, acompanhado de calções e meiões pretos.

Leia também

• Pratas da casa se destacam no Sport e ganham moral com Roger: "Valorizar a molecada"

• Final entre Náutico e Sport registra maior audiência do Pernambucano dos últimos cinco anos

• Depois de título, técnico do Sport mostra convicção com trabalho: "A gente está crescendo"

Já o modelo do uniforme 2 adota o dourado como cor predominante, com detalhes em preto na camisa. O conjunto é composto de forma monocromática, com calções e meiões também na cor dourada.

  • Foto: Bruna Barradas/Sport Club do Recife
    Foto: Bruna Barradas/Sport Club do Recife
  • Foto: Bruna Barradas/Sport Club do Recife
    Foto: Bruna Barradas/Sport Club do Recife
  • Foto: Bruna Barradas/Sport Club do Recife
    Foto: Bruna Barradas/Sport Club do Recife
  • Foto: Bruna Barradas/Sport Club do Recife
    Foto: Bruna Barradas/Sport Club do Recife

As camisas já estão disponíveis para venda nas lojas oficiais do Sport, na Ilha do Retiro e em shoppings do Recife, e online por meio do site da Netshoes.

“A entrega destes uniformes materializa um novo padrão para o nosso torcedor. Buscamos exaltar as nossas cores e símbolos com o acabamento premium que a marca exige. É o início de uma entrega de excelência técnica e comercial”, afirmou Henrique Aguiar, diretor de marketing e negócios do Sport.

 

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter