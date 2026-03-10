A- A+

Futebol Sport apresenta os novos uniformes da Kappa para a temporada; confira os detalhes Camisas já estão disponíveis para venda nas lojas oficiais do Sport, na Ilha do Retiro e em shoppings do Recife, e online

O Sport apresentou, nesta terça-feira (10), os novos uniformes 1 e 2 para a continuidade da temporada deste ano. As peças marcam a estreia da coleção produzida com a fornecedora italiana Kappa.

Mantendo a tradição rubro-negra, o uniforme 1 tem listras horizontais mais finas em proporções iguais, além de contar com mangas pretas e detalhes em amarelo na gola e na manga, acompanhado de calções e meiões pretos.

Já o modelo do uniforme 2 adota o dourado como cor predominante, com detalhes em preto na camisa. O conjunto é composto de forma monocromática, com calções e meiões também na cor dourada.

Foto: Bruna Barradas/Sport Club do Recife

Foto: Bruna Barradas/Sport Club do Recife

Foto: Bruna Barradas/Sport Club do Recife

Foto: Bruna Barradas/Sport Club do Recife

As camisas já estão disponíveis para venda nas lojas oficiais do Sport, na Ilha do Retiro e em shoppings do Recife, e online por meio do site da Netshoes.



“A entrega destes uniformes materializa um novo padrão para o nosso torcedor. Buscamos exaltar as nossas cores e símbolos com o acabamento premium que a marca exige. É o início de uma entrega de excelência técnica e comercial”, afirmou Henrique Aguiar, diretor de marketing e negócios do Sport.

Toda grande história ganha novos capítulos. Hoje começamos mais um, juntos: Sport, Kappa e a torcida rubro-negra! ‍



À venda em todas as lojas da Cazá do Sport e no site https://t.co/3gZRunO1ns. pic.twitter.com/Bk0JjYGYI7 — Sport Club do Recife (@sportrecife) March 10, 2026

Veja também