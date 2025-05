A- A+

Sport Difícil? Para escapar da degola, Sport busca aproveitamento alcançado só uma vez pelo clube Com três pontos, Rubro-negro está afundado na lanterna do Brasileirão, com três pontos

Apenas dez rodadas do Brasileirão foram disputadas até o momento, mas o suficiente para os torcedores do Sport se apegarem à calculadora para fazer contas visando o futuro do clube na competição. Único time que ainda não venceu, o Rubro-negro está afundado na lanterna, com apenas três pontos na tabela.

Com 28 jogos pela frente ou 84 pontos em disputa, a matemática para o Sport escapar da degola é muito simples, apesar de estar longe de ser fácil. Principalmente levando em consideração os últimos anos. Se fizer 45 pontos, o Leão deve garantir a permanência na elite do futebol brasileiro. Para isso, entretanto, teria que fazer 42 pontos. Ou seja, ter um aproveitamento de 50% daqui para a frente.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), no recorte atual do campeonato, quem chegar aos 45 pontos tem apenas 2% de risco de queda.

Para se ter uma ideia, a única vez que o Sport conseguiu acumular um aproveitamento igual ou superior a 50% foi em 2015 - ano da melhor campanha do clube na história dos pontos corridos. Na ocasião, o Rubro-negro fechou o campeonato com 59 pontos, na 6ª colocação, somando 51,7% dos pontos.

Diferente do momento atual, naquela época o Leão liderava com 22 pontos, após um início arrasador. Da 11ª rodada para a frente, no entanto, o time somou mais 37 pontos. Um aproveitamento de 44% e que se repetido deixaria a equipe com 40 pontos em 2025.

Olhando para as últimas três temporadas, apenas um time conseguiu escapar do rebaixamento, após acumular uma pontuação tão baixa nas dez rodadas iniciais: o Fortaleza, em 2022. Há três anos, o Tricolor do Pici tinha seis pontos nesta etapa da Série A, mas conseguiu uma arrancada incrível até o término do certame. O time comandado por Vojvoda teve um aproveitamento de 58% nos 28 jogos restantes, ficando com 55 pontos e garantindo uma vaga na Pré-Libertadores do ano seguinte.

Ainda pegando como exemplo os últimos três anos, as equipes que ficaram no limite fora da zona do rebaixamento conseguiram escapar com menos de 45 pontos. Casos de Cuiabá (41 pontos), em 2022, Bahia (44), em 2023, e Bragantino (44), em 2024. Em 2022, porém, o Dourado ficou com quatro pontos a mais que o 17º colocado Ceará, que caiu com 37 pontos.

