Sport Dirigente do Sport detona arbitragem de jogo com Palmeiras e pede árbitro de fora: "uma vergonha" Guilherme Falcão foi mais um representante rubro-negro a ficar na bronca após o pênalti dado para o Alviverde no fim da partida

Após o meia Lucas Lima afirmar que a arbitragem decidiu o jogo para o Palmeiras, diante do Sport, na Ilha do Retiro, neste domingo (6), o vice-presidente de futebol do clube, Guilherme Falcão, não poupou críticas aos responsáveis por comandar o jogo.

Em pronunciamento forte, o dirigente leonino falou que "o que aconteceu na Ilha do Retiro é uma vergonha". Além disso, declarou não entender a não utilização da tecnologia, uma vez que a arbitragem de vídeo estava à disposição do árbitro Bruno Arleu de Araújo.

"O que aconteceu na Ilha é o que deixa o futebol dentro das quatro linhas de lado. Precisamos investigar de forma ampla, não podemos restringir a um simples equívoco de arbitragem. Não consigo entender como uma partida que há o árbitro de vídeo, a gente não tenha sequer a revisão do lance, que foi muito claro. Não foi pênalti! O que aconteceu na Ilha do Retiro é uma vergonha para a arbitragem brasileira", reclamou Guilherme.

"Não adianta mandar para reciclagem, não presta. A arbitragem brasileira não está a altura do professor Pepa, do Abel (Ferreira) ou dos jogadores. O produto superou. Ou a gente começa a pensar numa solução de curto prazo ou então o resultado esportivo continuará sendo violado, alterado de forma artificial, que foi o que aconteceu hoje aqui", seguiu.

Apesar das críticas, o vice-presidente de futebol rubro-negro chegou a elogiar o atual presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, reeleito recentemente até 2030 para seguir no comando da entidade. Contudo, para Guilherme, o quadro de arbitragem do futebol brasileiro está ultrapassado. O dirigente propõe árbitros de fora para a Série A.

"O presidente Ednaldo tem tentado mudar a arbitragem, tem feito mudanças profundas na arbitragem brasileira. Ele é um homem bem intencionado, tem buscado obter soluções para resolver os problemas da arbitragem, mas não se consegue árbitros de qualidade no futebol brasileiro", falou.

"O Brasil hoje importa treinador, jogador, e está na hora de importar árbitro também. A arbitragem que está hoje no Brasil não está no nível do produto Campeonato Brasileiro de futebol. Temos uma das principais ligas do mundo, com grandes treinadores, grandes profissionais, para serem maculados por esse tipo de trabalho", seguiu.

O que aconteceu?

Aos 45 minutos do segundo tempo, o árbitro Bruno Arleu de Araújo deu pênalti de Matheus Alexandre sobre Raphael Veiga, após o palmeirense se jogar na área. Mesmo com a presença do VAR, o árbitro optou por não rever o lance. Com a possível infração confirmada, Piquerez converteu a cobrança e garantiu o triunfo alviverde, por 2x1.

