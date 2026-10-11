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SÉRIE B Mesmo com um a menos, Sport arranca empate contra Altético-GO em Goiânia Leão saiu atrás do placar, mas buscou o empate, mesmo após a expulsão de Marcelo Benevenuto no segundo tempo

O futebol moderno exige que riscos sejam tomados e, em determinados contextos, a ousadia é ainda mais obrigatória. Fora de casa, com um a menos, o Sport tentou e foi recompensado com um empate em 1x1 diante do Atlético-GO, pela 33ª rodada da Série B, mantendo-se próximo do G6 da competição.

O Leão começou esperto e já finalizou com perigo com um minuto de jogo. Após jogada pelo lado esquerdo, Neto Pessoa fechou no primeiro pau e, de cabeça, obrigou o goleiro Paulo Vitor fazer defesa.

Três minutos depois, Barletta perdeu a bola na entrada da área, Geovany Soares aproveitou e encontrou Bruno José. O camisa 7 do time mandante tentou encobrir Thiago Couto, mas Patrick de Paula chegou para bloquear.

O time pernambucano começou a encontrar espaços no lado direito da defesa adversária. Aos nove minutos, em jogada de infiltração, Juan Alano chegou a acertar o travessão, mas foi marcado impedimento no lance.

A resposta do Dragão veio aos 17 minutos. Bruno José foi acionado pelo lado direito e cruzou, o centrovante João Pedro fechou sozinho, mas cabeceou muito forte e a bola foi por cima da meta.

Com o passar do tempo, o jogo foi diminuindo o ritmo, principalmente por conta do calor que fazia em Goiânia, mas o Sport foi vendo o time adversário ditar mais as ações do jogo.

Aos 42 minutos, a melhor oportunidade do jogo até então: Netinho cruzou para Geovany Soares, que fechava no segundo poste, o goleiro Thiago Couto já estava batido no lance, mas Marcelo Ajul afastou a cabeçada quase em cima da linha e salvou o Leão.

Quando faltavam poucos segundos para o confronto ir ao intervalo, Claudinho perdeu bola no círculo central e Geovany partiu no mano a mano com Benevenuto. Muito mais rápido, o atacante limpou e soltou o pé para superar o goleiro Thiago Couto, abrindo o placar.

Após os 15 minutos do intervalo, o Sport retornou dos vestiários bastante modficado pelo técnico Mariano Soso. Logo aos sete minutos, Kervin encontrou Barletta no outro lado da área. O camisa 30 superou a marcação e tocou na saída do goleiro, mas a bola tocou caprichosamente na trave e correu quase em cima da linha até sair de campo.

Expulsão

Mesmo com maior posse de bola, o Sport tinha muitas dificuldades para furar o bloqueio. A situação ficou ainda mais complicada aos 20 minutos, quando Marcelo Benevenuto teve que fazer falta como o último homem na defesa e viu o cartão vermelho.

Ainda que tenha ficado com a inferioridade numérica, o Sport se manteve com a maior posse de bola, mas as dificuldades de furar o bloqueio eram ainda maiores. Aos 38 minutos, em um dos poucos vacilos na saída de jogo, Diego Hernández recuperou e soltou o pé, a bola bateu no trave e voltou no pé de Perotti, que só empurrou para o gol vazio, deixando tudo igual.

Restando poucos minutos, o Sport soube sofrer e manter a bola nos momentos certos. Dessa forma, o Rubro-negro arrancou um ponto e agora soma 51 pontos, ficando na oitava posição, mas a apenas dois do próprio Atlético-GO, que abre o G6 da competição com 53.

Agora o Leão terá mais um jogo complicado, dessa vez em casa, num clássico nordestino contra o Fortaleza, na próxima sexta-feira (16), às 20h30.

Ficha Técnica

Atlético-GO 1

Paulo Vitor; Ewerthon, Júnior Barreto, Adriano Martins e Guilherme Lopes (Yuri); Leandro Vilela (Cristiano), Daniel Peixoto e Netinho (Henrique Freitas); Geovany Soares, Bruno José (Matheusinho) e João Pedro. Técnico: Roger Silva.

Sport 1

Thiago Couto; Claudinho, Marcelo Benevenuto, Marcelo Ajul e Edson Lucas; Willian Oliveira, Patrick de Paula (Arthur Maron) e Juan Alano (Diego Hernández); Carlos de Pena (Kervin Andrade), Barletta e Neto Pessoa (Perotti). Técnico: Mariano Soso.

Local: Antônio Accioly (Goiânia/GO)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Alex Sandro Quadros Thome (RR) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Cartões Amerelos: Diego Hernández (S) Leandro Vilela

Cartão Vermelho: Marcelo Benevenuto (S)

Gols: Geovany Soares aos 48 do 1T (A) Perotti aos 38 do 2T (S)







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