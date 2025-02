A- A+

Reforço Sport acerta contratação, por empréstimo, do atacante Arthur Sousa O jovem de 21 anos é formado nas categorias de base do Corinthians e pertence ao Red Bull Bragantino

No último dia da primeira janela de transferências deste ano, o Sport acertou a contratação, por empréstimo junto ao Red Bull Bragantino, do atacante Arthur Sousa.

O nome do jovem de 21 anos saiu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde desta sexta-feira (28).

Arthur Sousa é formado nas categorias de base do Corinthians. Ele se destacou na Copinha do ano passado, sendo importante no título do Timão.

Com poucas chances no profissional, o atacante foi transferido ao time de Bragança Paulista ainda em 2024. Arthur Sousa fez oito jogos no profissional do Red Bull Bragantino e não marcou gol.

Arthur Sousa chega como reposição à saída de Gustavo Coutinho, emprestado ao Coritiba. Ele vai disputar a posição com Gonçalo Paciência e Pablo.

Com a contratação de Arthur Sousa, o Sport fechou o ciclo de reforços nesta janela de transferências.

As outras 14 contratações foram: os zagueiros Antônio Carlos, João Silva e Lucas Cunha; os laterais Hereda e Matheus Alexandre; os volantes Sérgio Oliveira, Du Queiroz e Christian Rivera; os meias Rodrigo Atencio e Hyoran; e os atacantes Gustavo Maia, Carlos Alberto, Gonçalo Paciência e Pablo.

