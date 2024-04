A- A+

SPORT Sport assume maior série invicta do Brasil após derrota do Flamengo na Libertadores Leão acumula 12 jogos sem derrotas; último revés aconteceu no dia 24 de fevereiro

O Sport é o time nacional que detém a maior invencibilidade do futebol brasileiro considerando os clubes das Séries A e B. O time de Recife assumiu essa condição após a derrota do Flamengo nesta quarta-feira, para o Bolívar, pela fase de grupos da Libertadores.

O último revés do time pernambucano aconteceu no dia 24 de fevereiro, em confronto com o Náutico pelo Estadual, quando foi superado pelo placar de 2 a 1. Desde então, em 12 partidas, foram sete vitórias e cinco empates.

Yuri Romão, presidente do Sport, comentou sobre o momento que a equipe vem atravessando. De acordo com ele, a seriedade da gestão também tem um peso importante neste período.

"Eu diria que a gestão do clube como um todo contribui para o bom momento desportivo, como também, a participação do clube nos diversos fóruns de discussões que acontecem no Brasil. Não é algo que a gente planejou, mas tivemos alguns indicativos que levaram a isso", afirmou.

A atuação no departamento de futebol também foi destacada pelo mandatário. "Remontamos a equipe, trouxemos uma nova comissão técnica, com outra filosofia, e isso talvez tenha sido importante para que os resultados nesse primeiro terço da temporada tenham aparecido. Mas o desafio é grande. É preciso manter o mesmo ritmo no restante da temporada", afirmou.

Até aqui, o aproveitamento da equipe pernambucana vem sendo satisfatório. O clube conquistou o Estadual, chegou à semifinal da Copa do Nordeste (vai enfrentar o Fortaleza) e está na terceira fase da Copa do Brasil (encara o Atlético-MG).

Até então, além do Sport, dois clubes estavam invictos na temporada. Até o revés para o Bolívar, o Flamengo tinha 20 jogos de invencibilidade, com 14 vitórias e seis empates. Já o Internacional não perdia havia 16 jogos até este último domingo, quando foi derrotado pelo Athletico-PR.

