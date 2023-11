Sport até vence o Sampaio Corrêa, mas termina em 7° e vai jogar a Série B em 2024

A- A+

Em clima melancólico na Ilha do Retiro, o Sport até fez sua parte ao vencer o Sampaio Corrêa por 4 a 1, neste sábado (25), mas acabou ficando na sétima posição e viu Juventude e Atlético-GO conquistarem o acesso à Série A. O Tubarão terminou em 17° e vai jogar a Série C no próximo ano por causa do triunfo da Chapecoense diante do Vitória por 3 a 1 .

Com parte da torcida já do lado de fora da Ilha do Retiro, jogo do Sport é encerrado. Para evitar que gramado seja invadido, policiais cercam o espaço. pic.twitter.com/6TE6iWmS1U — FolhaPE Esportes (@FolhaPEesportes) November 25, 2023

O Sport até sentiu o gosto da primeira divisão. Dos 26 minutos do primeiro tempo, quando abriu o placar, até o sexto minuto da segunda etapa, o Leão esteve dentro do G4. A saída veio após o gol do Atlético-GO contra o Guarani.

A 38° rodada foi finalizada com Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético-GO garantido a vaga na Série A, enquanto ABC, Londrina, Tombense e Sampaio Corrêa rebaixados para a terceira divisão.

Sem Vágner Love, que se machucou contra o Vitória em Salvador, César Lucena optou por Fabrício Daniel no comando do ataque e deixou Diego Souza no banco. Outras mudanças foram as entradas de Ewerthon, Wanderson e Edinho nos lugares de Eduardo, Labandeira e Negueba.

O jogo

Dependendo de muitos resultados para conseguir o acesso, o Sport entrou em campo com o objetivo de cumprir sua parte. O Leão da Ilha sufocou o Sampaio Corrêa na primeira etapa.

Apesar da pressão inicial, os gols do Sport demoraram a sair. Wanderson abriu o placar aos 26 minutos. Os donos da casa rodaram do lado direito para o esquerdo. Felipinho chegou na linha de fundo e cruzou rasteiro para Wanderson colocar para dentro.

Aos 43 minutos, Wanderson escapou pela esquerda e cruzou rasteiro, Fabrício Daniel driblou o goleiro e finalizou para o meio da área. A bola resvalou em Gustavo Henrique que acabou fazendo contra e o segundo rubro-negro. Ainda deu tempo de ampliar. No último minuto, Edinho cruzou para Fabrício Daniel que bateu no canto direito de Luiz Daniel. O Sport foi para o intervalo dentro do G4 por causa dos outros resultados.

O Sport não deu tempo do Sampaio Corrêa respirar. Logo aos dois após a volta do intervalo, Fabinho aproveitou uma sobra na cobrança de escanteio e fez o quarto gol rubro-negro.

O Sampaio Corrêa diminuiu aos 21 minutos da segunda etapa. O árbitro Dyorgines Jose assinalou pênalti após a bola bater no braço de Felipinho. Ítalo deslocou Jordan na cobrança.

Ficha técnica

Sport 4

Jordan, Ewerthon, Rafael Thyere, Chico e Felipinho; Felipe (Pedro Martins), Fabinho e Jorginho (Juan Xavier); Edinho (Nathan), Wanderson (Gabriel Santos) e Fabrício Daniel (Diego Souza). Técnico interino: César Lucena.

Sampaio Corrêa 1

Luiz Daniel; Lucas Mota, Icaro, Gustavo Henrique e Pará; Ferreira, Neto Paraíba e Eloir (Patrick Allan); Pimentinha, Ytalo e Vitinho (Robinho). Técnico: Dejair Ferreira.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES).

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Fabiano da Silva Ramires (ES).

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).

Gols: Wanderson (26’ do 1° tempo); Gustavo Henrique contra (43’ do 1° tempo); Fabrício Daniel (48’ do 1° tempo); Fabinho (2’ do segundo tempo); Ítalo (21’ do 2° tempo)

Cartões amarelos: Ícaro (SAM); Ferreira (SAM); Fabinho (SPT); Jorginho (SPT)

Público: 11.520

Renda: R$ 154.385,00







