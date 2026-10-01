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Série B Sport derrota Athletic-MG fora de casa e encurta distância para o G-6 da Série B Rubro-negro voltou a triunfar longe da Ilha do Retiro depois de cinco reveses seguidos como visitante

O Sport reencontrou o caminho das vitórias longe de casa na Série B do Brasileiro, na noite desta quinta-feira (1º). Após cinco derrotas seguidas como visitante, o Leão foi até à Arena Sicredi, em Minas Gerais, e bateu o Athletic-MG, por 2x1, pela 31ª rodada. Os gols da equipe pernambucana foram marcados por Neto Pessoa e Carlos de Pena. Kauan Rodrigues descontou para os donos da casa.

O resultado positivo no Sudeste do Brasil manteve o Sport na nona posição, mas agora com 47 pontos. O time da Ilha do Retiro diminuiu, de forma momentânea, para dois pontos a distância para o G-6 da Segundona. O Atlético-GO, equipe que fecha a zona de playoffs, entra em campo no sábado, contra o América-MG, em Goiânia. Com o resultado negativo perante seu torcedor, o Athletic-MG segue em 13º lugar, com 42 pontos.

O jogo

A primeira etapa em São João del-Rei foi bem ao estilo Mariano Soso: o Sport atacava com frequência, mas permitia que o adversário incomodasse a meta defendida por Thiago Couto. Não à toa, saíram três gols antes da ida para o intervalo.

Diante do bom início de jogo, não demorou para o clube pernambucano largar na frente no marcador. Após levar perigo com Marcelo Benevenuto pelo ar, o Rubro-negro marcou com Neto Pessoa, aos 13 minutos. O atacante aproveitou escanteio cobrado por Juan Alano e cabeceou no canto esquerdo de Luan Polli.

A resposta do time da casa veio dez minutos mais tarde. Em blitz na área leonina, a bola sobrou para Kauan Rodrigues, que finalizou com capricho, sem chances para Thiago Couto. O goleiro rubro-negro ainda salvaria a equipe em tentativas de Wili Aponzá e Kauan Lindes. Aos 33 minutos, o time pernambucano voltou a ficar na frente em nova jogada pelo alto. Claudinho cruzou e Carlos de Pena se antecipou à marcação para acertar o ângulo esquerdo.

Ritmo cai

Depois de um primeiro tempo movimentado e com boas chances criadas para ambos os lados, os 45 minutos finais foram menos intensos. À frente no placar, o Sport evitava se expor e apostava nos contra-ataques para incomodar a zaga adversária. Foi assim, com cinco minutos, que De Pena chutou cruzado e ficou próximo de ampliar.

A chegada mais efetiva do Esquadrão de Aço só veio acontecer aos 33 minutos. Jhonatan Silva aproveitou cruzamento na área e mandou de cabeça para fora. Com dificuldades para criar por baixo, o Athletic-MG seguiu apostando nas bolas por cima. Três minutos depois, foi a vez de Max subir entre a marcação e ver sua tentativa sair à esquerda do gol rubro-negro. Jogador mais agudo do time comandado por Alex Souza, o camisa 11 ainda obrigou Thiago Couto a fazer grande defesa, aos 45 minutos, para evitar o empate.

Ficha do jogo

Athletic-MG 1

Luan Polli; Douglas Pelé (Dixon Vera), Belezi, Jhonatan Silva e Enzo (Bruninho); João Miguel (Negrucci), Yago Santos (Yarlen), Kauan Lindes e Pedro Oliveira (Wili Aponzá); Max e Kauan Rodrigues. Técnico: Alex Souza.

Sport 2

Thiago Couto; Claudinho, Marcelo Benevenuto, Marcelo Ajul e Raí; Willian Oliveira, Biel (Zé Gabriel) e Juan Alano (Patrick de Paula); Chrystian Barletta, Marlon Douglas (Carlos de Pena) (Edson Lucas) e Neto Pessoa (Perotti). Técnico: Mariano Soso.

Local: Arena Sicredi (São João del-Rei/MG)

Árbitro: João Vítor Gobi (SP)

Assistentes: Denis Matheus Afonso Ferreira e Izabele de Oliveira (ambos de SP)

VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Gols: Neto Pessoa, aos 13', Carlos de Pena, aos 33' do 1T (SPT); Kauan Rodrigues, aos 23' do 1T (ATH)

Cartões amarelos: Max (ATH); Biel, Carlos de Pena (SPT)

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