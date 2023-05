A- A+

Copa do Brasil Sub-17 Sport enfrenta Athletico-PR pela semifinal da Copa do Brasil Sub-17; veja onde assistir O confronto acontece nesta terça (30), às 19h, na Ilha do Retiro; ingressos gratuitos para sócios e R$ 10,00 para o público geral

Foco na base. O Sport enfrenta o Athletico-PR pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil Sub-17. O confronto acontece nesta terça-feira (30), às 19h, na Ilha do Retiro e a presença da torcida está liberada.

A venda de ingressos acontece de forma física na bilheteria social da Ilha, das 9h às 20h15 desta terça (30).

Sócios adimplentes têm cortesia e retiram o tíquete presencialmente, enquanto o público geral leonino paga R$ 10,00. O setor destinado será as Cadeiras Centrais. As Pessoas com Deficiências (PCDs) assistem ao confronto pela Sociais.

A torcida do Athletico pode comprar ingresso ao preço de R$ 10,00, na bilheteria visitante, das 15h às 20h15. O setor para os paranaenses será o da arquibancada do placar, cuja entrada ocorre pelo portão 10.

Sport na Copa do Brasil Sub-17

Os Leões da Base estão invictos na atual edição da Copa do Brasil. São quatro vitórias e um empate, além de 23 gols marcados, numa campanha que eliminou CSP, CRB e Fast-AM.

Ano passado, o Sport chegou até as semifinais do torneio e foi eliminado pelo Palmeiras, que tinha o garoto Endrick como grande destaque. A melhor campanha do Clube no torneio foi em 2016, com o vice-campeonato.

A partida de volta contra o Furacão está marcada para o dia 8 de junho, na Arena da Baixada.

Vasco e Palmeiras fazem o outro confronto das semifinais.

Ficha técnica:

Sport x Athletico-PR (Copa do Brasil Sub-17)

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 19h

Onde assistir: SporTV (tv fechada)



