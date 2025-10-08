Sport visita Atlético-MG em jogo atrasado do Brasileirão; veja onde assistir

A- A+

Passado o empate com o Cruzeiro no último fim de semana, o Sport permaneceu em Belo Horizonte, onde volta a entrar em campo na noite desta quarta-feira (8). Com a pausa para a Data Fifa, a CBF vai tentando deixar os times em pé de igualdade na Série A do Campeonato Brasileiro. Com isso, o Rubro-negro entra em campo para encarar o Atlético-MG em confronto atrasado da 14ª rodada, às 19h, na Arena MRV. Às 21h, Mirassol e Fluminense também se enfrentam, mas em duelo da 13ª rodada.

Com o rebaixamento cada vez mais iminente, o Leão segue afundado na lanterna. São apenas 16 pontos conquistados, 12 pontos a menos que o Santos, primeiro clube fora da zona da degola. A equipe dirigida pelo argentino Jorge Sampaoli, por sua vez, vive momento instável, na 15ª posição, com 29 pontos, e vem de derrota para o Fluminense, por 3x0, na última rodada.





Depois de fazer uma boa apresentação contra a Raposa no empate em 1x1, o Sport busca melhor sorte perante o Galo. Segundo o técnico Daniel Paulista, a atuação nesta quarta tem que ser de um nível igual ou acima da vista no Mineirão.

"É natural que a expectativa cresça e nós temos que ter essa consciência que nosso jogo tem que melhorar. A gente não pode oscilar como já aconteceu dentro da própria competição, até porque é um jogo novamente fora de casa, apesar do Atlético não estar nas melhores colocações. É uma equipe de muita qualidade, onde precisaremos ter um plano de jogo bem definido para termos condição de vencer", falou o treinador.

Retorno, dúvida e preocupações

Para o compromisso na casa do Atlético-MG, Daniel poderá contar com uma volta importante no setor defensivo. O lateral-direito Matheus Alexandre foi ausência no fim de semana devido ao acúmulo de cartões amarelos. Com isso, Aderlan foi o substituto contra o Cruzeiro. Com os dois à disposição, a tendência é que o camisa 33 seja o titular.

Na criação, a tendência é que Lucas Lima siga de fora da equipe. O camisa 10 se recupera de uma lesão no músculo adutor da coxa direita e sequer esteve na reapresentação do elenco no CT do América-MG, no início desta semana. Hyoran deve ser mantido no time.

Visando à sequência do campeonato, o Sport chega ao confronto deste meio de semana com uma lista extensa de atletas pendurados. Ao todo, são sete, sendo quatro pelo menos do time titular. Caso Caíque França, Ramon Menezes, Aderlan, Kévyson, Rivera, Hyoran ou Barletta recebam o terceiro amarelo, desfalcam o Rubro-negro no próximo dia 15, contra o Ceará, na Ilha do Retiro.

Ficha técnica

Atlético-MG

Everson; Natanael (Saravia), Lyanco, Vitor Hugo e Caio Paulista (Arana); Fausto Vera, Igor Gomes, Bernard e Scarpa; Hulk e Rony. Técnico: Jorge Sampaoli.

Sport

Gabriel; Matheus Alexandre (Aderlan), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas e Hyoran; Romarinho, Matheusinho e Derik. Técnico: Daniel Paulista.

Local: Arena MRV (Belo Horizonte/MG)

Horário: 19h

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex Sandro Quadros Thomé (RR)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Transmissão: Premiere.

