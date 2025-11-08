A- A+

Campeonato Brasileiro Com risco de cair nesta rodada, Sport recebe Atlético-MG; veja onde assistir Confronto abrirá a 33ª rodada, neste sábado (8), na Ilha do Retiro

O pior público do Sport na temporada, diante do Juventude, na quarta-feira, retratou bem o sentimento de terra arrasada do torcedor com o desempenho do clube nesta edição da Série A do Brasileiro. Desde o início do campeonato, o Rubro-negro esteve longe de qualquer disputa para fugir da degola, e pode ter o seu rebaixamento decretado neste final de semana. Neste sábado (8), o time dirigido por César Lucena recebe o Atlético-MG, às 16h, na Ilha do Retiro, pela 33ª rodada. Em caso de tropeço, a queda pode ser confirmada no domingo.

Com 17 pontos, o Sport está 17 atrás do Vitória, primeira equipe fora do Z-4 e que joga em casa, perante o Botafogo, às 16h do domingo. Se os pernambucanos não vencerem o Galo, o descenso pode acontecer de forma 'simples', caso os baianos passem pelos cariocas. A distância entre os clubes subiria para, no mínimo, 19 pontos. Com seis jogos pela frente até o término da competição - 18 pontos em disputa -, a equipe da Praça da Bandeira não poderia mais alcançar o rival regional.

Uma outra possibilidade de queda rubro-negra envolve o Santos. O Peixe inicia a rodada na 17ª colocação, com 33 pontos. Supondo que o Sport fique pelo menos no empate com o Galo, e o Vitória não passe pelo Botafogo, o clube paulista teria a possibilidade de rebaixar os pernambucanos de forma matemática, caso bata o Flamengo, no Maracanã.

Buscando encerrar a temporada com dignidade, para esta reta final de campeonato o Sport não poderá contar com seu artilheiro. Autor de seis gols na Série A, Derik Lacerda teve seu contrato rescindido na última quinta-feira, por causa de "episódios de indisciplina". A tendência é que Pablo assuma a vaga de referência ofensiva contra o Atlético-MG. Gonçalo Paciência e Colo Ramírez são outras opções.

Na zaga, César Lucena poderá ter o retorno de Rafael Thyere. O defensor esteve em processo de transição física ao longo da semana, após se recuperar de um estiramento no adutor da perna esquerda. Lucas Kal tem sido improvisado ao lado de Ramon.

Galo sem Bernard

Depois da boa vitória sobre o Bahia, o Atlético-MG chega ao Recife para encarar o Sport, com dois desfalques por suspensão. O zagueiro Ruan e o meia-atacante Bernard levaram o terceiro amarelo na rodada passada e só voltam a ficar à disposição na próxima rodada.

No lugar do defensor, Vitor Hugo será o escolhido para atuar ao lado de Júnior Alonso no miolo de zaga. Já na criação, Igor Gomes deve herdar a vaga do camisa 11. Na frente, o ataque alvinegro será formado por Dudu e Hulk.

Ficha técnica

Sport

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere (Lucas Kal), Ramon e Luan Cândido; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Matheusinho, Romarinho (Chrystian Barletta) e Pablo. Técnico: César Lucena.

Atlético-MG

Everson; Saravia, Vitor Hugo, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Dudu e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 16h

Árbitro: Matheus Candançan (SP)

Assistentes: Neuza Back e Luiz Alberto Andrini Nogueira (ambos de SP)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Transmissão: Premiere.

