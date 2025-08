A- A+

Sport Sport atropela Manaus por 10x0 e avança na Copa do Brasil Feminina O destaque do jogo foi Layza, autora de cinco gols. Partida também marcou a estreia da técnica Macarena Deichler

O Sport está nas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina 2025. Em atuação impecável na tarde desta terça-feira (5), o time rubro-negro goleou o Manaus por 10 a 0, na Ilha do Retiro, e garantiu classificação à próxima fase. O grande destaque da partida foi a atacante Layza, autora de cinco gols no confronto. Completaram a goleada Hayla, Marcelinha, Bianquinha, Andréia e Yanca.

O jogo marcou a estreia do Sport na competição, já que a equipe entrou direto na terceira fase por integrar a elite do futebol feminino nacional. Também foi o primeiro compromisso oficial sob o comando da técnica chilena Macarena Deichler, que assumiu o Leão há pouco mais de duas semanas.

O duelo foi realizado em jogo único, com mando definido por sorteio, como prevê o regulamento da Copa do Brasil Feminina nesta fase. Esta edição marca o retorno do torneio ao calendário nacional e garante vaga na Supercopa Feminina de 2026. Agora, as Leoas aguardam o sorteio da próxima fase para descobrir o próximo adversário.

