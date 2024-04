Sport atualiza situação de jogadores lesionados e informa que Denis passou por nova cirurgia

A- A+

Em atualização dos atletas que estão entregues ao departamento médico, uma informação divulgada pelo Sport chamou a atenção. O goleiro Denis, que já vinha se recuperando de uma cirurgia no joelho esquerdo, realizada no fim de 2023, teve que passar por um novo procedimento cirúrgico.

Com a novidade, o vínculo do goleiro que se encerraria agora no final de abril, deve ser estendido, com o propósito que o jogador consiga se recuperar no clube, como mandam as leis trabalhistas.

Denis chegou ao Sport na metade de 2022 e acabou rompendo os ligamentos do joelho num treinamento, após ter feito apenas uma partida pelo clube leonino.

No ano seguinte, recuperado, assumiu a titularidade no segundo turno da Série B, no jogo contra o Botafogo-SP. À época, foram dez partidas e 16 gols sofridos. Na reta final da competição, ele perdeu a posição para Jordan.

Além do goleiro, o Sport também atualizou a situação de outros atletas entregues ao DM:

Pedro Martins: em tratamento de desconforto muscular na coxa;

Alan Ruiz: em tratamento de desconforto muscular na coxa;

Barletta: em tratamento de desconforto muscular na coxa;

Zé Roberto: em tratamento de fratura na fíbula da perna esquerda.

