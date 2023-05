Sport atualiza torcida sobre o plano de Recuperação Judicial

A- A+

Através do diretor jurídico João Guilherme Ferraz, o Sport se posicionou de forma oficial sobre a Recuperação Judicial do clube. De acordo com dirigente rubro-negro, o processo deve trazer coisas boas para o Leão da Ilha do Retiro. A instituição da Praça da Bandeira pretende divulgar a lista de credores, no intuito de sanar as dívidas do clube.

“A Recuperação Judicial, por se confundir com a recuperação financeira do clube, faz com que consigamos organizá-lo para receber investimentos com tranquilidade a fim de que o Sport retome o seu devido protagonismo no futebol”, explicou João.

Vale lembrar que em março o Sport deu entrada no processo, que foi deferido dias depois. O ápice para o clube foi o fato da Ilha do Retiro poder ir a leilão. Após a realização de um longo estudo, um plano de pagamento junto aos credores foi criado, estabelecendo as formas e condições que o Leão irá dissolver os débitos.

Dentro do planejamento, o Sport conseguiu, junto à Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), uma proposta para pagar os débitos liquidados dentro do processo da RJ, mediante a criação de uma subclasse. Com isso, a gestão rubro-negra consegue evitar que futuros problemas possam atingir o futebol ou o lado financeiro do clube.

Confira o pronunciamento do diretor jurídico do Sport:

