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FUTEBOL Sport avança negociações com o Cruzeiro e venda de Zé Lucas é dada como bem encaminhada Raposa vence a disputa contra o Flamengo e sai na frente para contratar a promessa rubro-negra

Sport e Cruzeiro avançaram bem nas negociações e a venda do volante Zé Lucas é dada como praticamente certa ao time mineiro. Segundo informações do jornalista Antonio Gabriel da ESPN, a Raposa deve pagar algo próximo de R$ 28 milhões para contar com o jogador de 18 anos.

O Flamengo também estava no páreo, mas acabou sendo superado pelo Cruzeiro. O staff do atleta julgou a proposta dos mineiros como melhor, não apenas na parte financeira, como na esfera esportiva. O jornalista carioca Venê Casagrande informou que o clube carioca propôs inicialmente cerca de R$ 11,6 milhões por 20% do passe, mas com cláusulas de obrigação de compra que poderiam chegar a 70% dos direitos, chegando a quase R$ 35 milhões.

Grande revelação do Leão na última temporada, Zé Lucas se destacou no time principal ainda com idade de sub-17. O atleta foi convocado pela Seleção Brasileira da categoria e disputou a Copa do Mundo em 2025 sendo o capitão da equipe.

Além de Flamengo e Cruzeiro, o Botafogo também demonstrou interesse no atleta dentro do cenário nacional. Informações dão conta que alguns clubes do futebol europeu também chegaram a sondar a situação do jogador, como o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia e o Lille, da França, mas nenhuma proposta oficial foi apresentada.

A negociação entre Sport e Cruzeiro vem sendo conduzida diretamente pelos presidentes, Matheus Souto Maior e Pedro Lourenço, respectivamente. A expectativa é que a contratação seja oficializada dentro dos próximos dias e os clubes devem se pronunciar assim que a transferência tiver sido concluída.

Se confirmando, essa será a segunda maior venda de um jogador do Sport na história. A primeira foi do lateral-direito Pedro Lima ao Wolverhampton por R$ 61 milhões em 2024; a atual segunda maior venda é do volante colombiano Christian Rivera ao Pachuca por R$ 15 milhões no início de 2026; fechando o pódio tem a venda do centroavante Mikael para Salernitana R$ 14,1 milhões em 2022.

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