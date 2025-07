A- A+

Ainda em busca da primeira vitória no Brasileirão, o Sport recebe o Bahia, no próximo sábado (2), na Ilha do Retiro, às 16h, pela 18ª rodada da competição.

Apesar da fase atual do Leão não ser boa, o Rubro-negro terá um tabu a seu favor diante do Tricolor de Aço: o Sport não perde para o Bahia em Recife há 15 anos.

O último revés do Sport contra o Bahia na Ilha do Retiro foi na Série B de 2010, quando perdeu por 2 a 1, na 24ª rodada da competição. Curiosamente, o atual técnico do clube, Daniel Paulista, foi o autor do único gol do Leão na partida, enquanto Morais e Diego Corrêa marcaram para os baianos.

De lá para cá, Sport e Bahia se enfrentaram em 11 oportunidades, sendo 10 delas na Ilha do Retiro e uma na Arena Pernambuco. Em oito partidas, o Leão saiu vencedor, enquanto em três o clássico terminou empatado.

Aliás, no último confronto entre as equipes no Recife, em 2023, o Sport aplicou uma goleada histórica de 6 a 0 - maior placar da história do duelo. Luciano Juba, que atualmente joga no Bahia, e Vagner Love marcaram duas vezes na partida. Sabino e Jorginho também balançaram as redes.

Confira o retrospecto recente entre Sport e Bahia no Recife

Sport 6x0 Bahia - Copa do Nordeste (2023)

Sport 1x0 Bahia - Série B (2022)

Sport 1x0 Bahia - Série A (2021)

Sport 2x0 Bahia - Série A (2020)

Sport 2x0 Bahia - Série A (2018)

Sport 1x0 Bahia - Série A (2017)

Sport 1x1 Bahia - Copa do Nordeste (2017)

Sport 4x1 Bahia - Copa Sul-Americana (2015)

Sport 0x0 Bahia - Copa do Nordeste (2015)

Sport 1x0 Bahia - Série A (2014)

Sport 1x1 Bahia - Série A (2012)

Sport 1x2 Bahia - Série B (2010)



